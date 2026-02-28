শিগগিরই ভাষণ দেবেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা

আমার দেশ অনলাইন
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল শনিবার ইরানে হামলা চালিয়েছে। হামলায় তারা ইরানের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। তবে ইরানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালানো হলেও সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনিসহ শীর্ষ নেতারা নিরাপদে আছেন।
ইরানের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংবাদ চ্যানেল আল-আলম টিভি জানিয়েছে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি কয়েক মিনিটের মধ্যেই বক্তব্য রাখবেন।
আলম টিভি বলেছে, শীঘ্রই এ বিষয়ে তারা আরো তথ্য জানাবে।
Source: https://www.dailyamardesh.com/world/middle-east/amdgdit46ilqx