শাপলা প্রতীক চেয়ে ইসিকে ফের চিঠি এনসিপির

স্টাফ রিপোর্টার
প্রকাশ : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ৩৮
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ০২

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি ) শাপলা প্রতীকের কয়েকটি নমুনা দিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিবকে চিঠি দিয়েছে।

মঙ্গলবার এনসপির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম স্বাক্ষরিত এ চিঠি দেন।

চিঠিতে ইসির পাঠানো ৫০ প্রতীকের একটিকে পছন্দ না শাপলা প্রতীক চেয়েছে। নির্বাচনে সবাইর জন্য সমান সুযোগ তৈরির জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

এদিকে, ইসির সম্প্রতি প্রকাশিত গেজেটে শাপলা প্রতীক না থাকলেও এনসিপির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নতুনভাবে প্রতীকটি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে- বলে যে খবর ছড়িয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানেন না বলে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে জানিয়েছেন এনসিপি নেতারা।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here