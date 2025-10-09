‘শাপলা’ অন্তর্ভুক্ত নিয়ে সিইসির সঙ্গে বৈঠকে এনসিপি

স্টাফ রিপোর্টার
প্রকাশ : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ১১
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ১৩

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি’র (এনসিপি) প্রতিনিধি দল।

ভোটের প্রতীকের তালিকায় ‘শাপলা’ অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সঙ্গে এ বৈঠক হচ্ছে বলে এনসিপি সূত্রে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তার দপ্তরে বেলা ৩টা ৪০ মিনিটে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, যুগ্ম সদস্য সচিব জহিরুল ইসলাম মুসা, যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ প্রবেশ করেন।

দলীয় প্রতীক হিসেবে শাপলা এনসিপিকে বরাদ্দ দেওয়ার দাবিতেই তারা বৈঠক করছেন বলে জানা গেছে।

