শতভাগ ফিট হলেই বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাবে নেইমার-ভিনি: আনচেলত্তি

বিশ্বকাপের জন্য পরিকল্পনা সাজিয়ে যাচ্ছেন কার্লো আনচেলত্তি। গুছিয়ে যাচ্ছেন ব্রাজিল দল। তবে এ ব্যাপারে বেশ কড়া অবস্থানে রয়েছেন ইতালিয়ান কোচ। শতভাগ ফিট খেলোয়াড়দেই কেবল বিশ্বমঞ্চের জন্য গড়া দলে জায়গা করে দেবেন। তার সাফ কথা, ৯০ শতাংশ ফিট ফুটবলারদেরও দলে স্থান হবে না। এমনকি নেইমার জুনিয়র বা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের বেলায়ও এর কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। ব্রাজিলের টিভি চ্যানেল ‘রেকর্ড’ এর ‘স্পোর্ট রেকর্ড’ অনুষ্ঠানে এমন কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন আনচেলত্তি।
নেইমার ও ভিনিসিয়ুসদের সতর্ক করে দিয়ে আনচেলত্তি বলেন, ‘ভালো খেলোয়াড়ের অভাব নেই। যারা শতভাগ (ফিট), তাদের বেছে নিতে হবে আমাকে। এটা শুধু নেইমার নয়, রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়ুসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ভিনিসিয়ুস ৯০ শতাংশ ফিট হলে আমি অন্য কাউকে ডাকব, যে শতভাগ ফিট। কারণ, এটা এমন একটা দল, যেখানে প্রচুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিশেষ করে সামনে (আক্রমণভাগ)। সেখানে আমাদের বেশ ভালো কিছু খেলোয়াড় আছে।’
ব্রাজিলের জার্সিতে নেইমার খেলছেন না ২০২৩ সালের অক্টোবরের পর থেকে। এরপর থেকে চোট তার পিছু ছাড়েনি। তারপরও ব্রাজিল দলে নেইমারকে পেতে আগ্রহী এ ব্রাজিল কোচ, ‘সে অসাধারণ প্রতিভা। তার দুর্ভাগ্য যে বারবার চোটে পড়ে। চোটের কারণে শারীরিকভাবে ভালো অবস্থায় থাকতে পারে না। নেইমার (ব্রাজিল দলে) বাকিদের পর্যায়েই আছে। কারণ, এরই মধ্যে সে অসাধারণ প্রতিভা দেখিয়েছে।’