লেনদেন সামান্য বাড়লেও পতনের বৃত্তেই পুঁজিবাজার

দেশের পুঁজিবাজার বেশ কিছুদিন ধরে পতনের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। টানা পাঁচ কার্যদিবস পর গতকাল সামান্য উত্থান হয়েছিল। একদিন পর আজ ফের অধিকাংশ শেয়ার ও ইউনিটের দরপতন হলো।
আজ সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) যে কটি শেয়ার ও ইউনিটের দর বেড়েছে, তার চেয়ে দ্বিগুণ সংখ্যকের দরপতন হয়েছে। এতে এক্সচেঞ্জটির সবগুলো মূল্যসূচকে পতন হয়েছে। তবে এক্সচেঞ্জটির লেনদেনের পরিমাণ সামান্য বেড়েছে।
বাজার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ডিএসইতে আজ মোট ৩৯৬টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে দর বেড়েছে ১০৫টির। বিপরীতে কমেছে ২৩৩টির। আর ৫৮টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে। দর কমা সিকিউরিটিজগুলোর মধ্যে ‘এ’ ক্যাটাগরির ১১৯টি, ‘বি’ ক্যাটাগরির ৬৪টি এবং ‘জেড’ ক্যাটাগরির ৫০টি শেয়ার ও ইউনিট রয়েছে।
অধিকাংশ সিকিউরিটিজের দর কমায় ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৩০ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ১৯৭ পয়েন্টে অবস্থান করছে। গতকাল লেনদেন শেষে সূচকটির অবস্থান ছিল ৫ হাজার ২২৮ পয়েন্টে।
অন্য সূচকগুলোর মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ সূচক ডিএসইএস ৬ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১১২ পয়েন্টে এবং ডিএসইর বাছাই করা ৩০ কোম্পানির শেয়ার নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক ১৪ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৯৯৬ পয়েন্টে অবস্থান করছে।
আজ ডিএসইতে মোট ৬০৬ কোটি ৪৩ টাকার সিকিউরিটিজ লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৫৩০ কোটি টাকার। অর্থাৎ দিনের ব্যবধানে এক্সচেঞ্জটির শেয়ার ও ইউনিটের হাতবদল বাবদ লেনদেন বেড়েছে ৭৬ কোটি ৪৩ লাখ টাকা।
আজ ঢাকার পুঁজিবাজারে সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেডের শেয়ার। কোম্পানিটির মোট ৩০ কোটি ৩১ লাখ টাকার সিকিউরিটিজ লেনদেন হয়েছে। গতকাল ২৬ কোটি ৬১ লাখ টাকার শেয়ার হাতবদল হয়ে লেনদেন তালিকায় শীর্ষে ছিল ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিং সিস্টেমস লিমিটেড।
দেশের অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) আজ সবগুলো সূচক কমেছে। অধিকাংশ সিকিউরিটিজের দরপতন হওয়ার পাশাপাশি সার্বিক লেনদেনের পরিমাণও কমেছে।
সিএসইর সার্বিক সূচক সিএসপিআই ৫৪ পয়েন্ট কমে ১৪ হাজার ৬৭৩ পয়েন্টে অবস্থান নিয়েছে। আর সিএসসিএক্স সূচকটি ২৯ পয়েন্ট কমে ৯ হাজার ২৬ পয়েন্টে নেমেছে।
সিএসইতে মোট ২০৭টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে ৭৪টির দর বেড়েছে এবং কমেছে ১০৮টির। আর ২৫টির দর দিন শেষে অপরিবর্তিত ছিল।
আজ এক্সচেঞ্জটিতে সার্বিক লেনদেন হয়েছে ১৫ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। গতকাল ১৯ কোটি ৬৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট হাতবদল হয়েছিল।