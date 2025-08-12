লিভারপুলকে হারিয়ে ক্রিস্টালের ইতিহাস

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশ : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৩: ৫৫
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৪: ০৪

এফএ কমিউনিটি শিল্ডের ফাইনালে লিভারপুলকে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে ক্রিস্টাল প্যালেস। এর আগে নির্ধারিত সময়ের খেলা ২-২ সমতায় শেষ হয়। প্রতিযোগিতায় ক্রিস্টালের এটা প্রথম শিরোপা।

সব মিলিয়ে ৩ মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে শীর্ষ পর্যায়ের দুটি শিরোপা জিতল ক্রিস্টাল। এর আগে গত ১৭ মে ইউরোপা লিগের ফাইনালে ইংলিশ জায়ান্ট ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের মুকুট পরে তারা। এ দুটি ছাড়া শীর্ষ পর্যায়ের আর কোনো ট্রফি নেই তাদের কেবিনেটে।

শক্তির বিচারে পিছিয়ে থাকলেও ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে লিভারপুলের চোখে চোখ রেখে কথা বলেছে ক্রিস্টাল। দুই দলের লড়াইয়ে উত্তাপ ছড়িয়েছে বেশ। এক কথায় বলতে গেলে- ফাইনালে দর্শকদের চাহিদা মিটিয়েছে লিভারপুল ও ক্রিস্টালের মধ্যকার রোমাঞ্চকর লড়াই।

শিরোপা হাতছাড়া করে নিশ্চিতভাবেই বাড়তি আফসোসে পুড়বে লিভারপুল। ম্যাচে দুইবার এগিয়ে যায় মার্সিসাইডের ক্লাবটি। প্রতিবারই তাদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ম্যাচে ফেরে ক্রিস্টাল। এরপর ভাগ্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় বাজিমাত করে তারা।

টাইব্রেকারে প্রথম শট নিতে এসে হতাশ করেন মোহাম্মদ সালাহ। পোস্টের ওপর দিয়ে উড়িয়ে মারেন মিশরীয় ফরোয়ার্ড। জায়ান্টদের হতাশা বাড়ান ম্যাক অ্যালিস্টার ও হার্ভে এলিয়ট। তাদের শট আটকে দেন ক্রিস্টাল গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসন।

গ্লাভস হাতে কম যাননি আলিসন। এবেরেচি এজে সোসার শট ঠেকিয়ে লিভারপুলের আশা বাঁচিয়ে রাখেন এই ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক। কিন্তু জাস্টিন ডেভেনি শেষ শট নিতে এসে গোল করলে ক্রিস্টালের জয় নিশ্চিত হয়।

এর আগে নির্ধারত সময়ে লিভারপুলের হয়ে একটি করে গোল করেন জিন ফিলিপে মাতেতা ও ইসমাইলা সার। ক্রিস্টালের হয়ে গোল দুটির শোধ দেন হুগো একিটিকে ও জেরেমি ফ্রিমপং।

