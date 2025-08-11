লিভারপুলকে হারিয়ে ইতিহাসে প্রথম কমিউনিটি শিল্ড জিতল ক্রিস্টাল প্যালেস

dhaka-post

স্পোর্টস ডেস্ক
১১ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৪৫
লিভারপুলকে হারিয়ে ইতিহাসে প্রথম কমিউনিটি শিল্ড জিতল ক্রিস্টাল প্যালেস

ইংলিশ ফুটবল মৌসুমের শুরুর দিনটাই উপহার দিল রোমাঞ্চে ঠাসা এক লড়াই। লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে দেখা গেলো মনে রাখার মতো আরেকটি ম্যাচ। রোববার (১০ আগস্ট) নাটকীয়তায় ভরা ম্যাচে লিভারপুলকে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়েছে ক্রিস্টাল প্যালেস। এতে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কমিউনিটি শিল্ড ট্রফি জিতল ক্লাবটি।

এদিন ম্যাচের নির্ধারিত ৯০ মিনিট শেষ হয় ২-২ সমতায়। দুইবার এগিয়ে গিয়েছিল লিভারপুল। কিন্তু অদম্য প্যালেস হাল না ছেড়ে দুইবারই সমতা ফিরিয়েছে। কমিউনিটি শিল্ডের নিয়ম অনুযায়ী অতিরিক্ত সময় না থাকায় ম্যাচ চলে যায় সরাসরি টাইব্রেকারে। আর পেনাল্টি শুটআউটে বাজিমাত করে ক্রিস্টাল প্যালেস।

প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলকে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়ে প্যালেস জিতে নেয় নিজেদের ইতিহাসে প্রথম কমিউনিটি শিল্ড। পেনাল্টি শুটআউটে লিভারপুলের হয়ে গোল করতে ব্যর্থ হয়েছেন মোহাম্মদ সালাহ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার এবং হার্ভি এলিয়ট। দুটি শট ঠেকিয়েছেন প্যালেস গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসন।

ম্যাচের শুরুতেই স্মরণ করা হয় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত লিভারপুলের তারকা দিয়োগো জোটা ও তার ভাই আন্দ্রেকে। শুরু থেকেই এ দিন আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে অলরেডরা। ৪ মিনিটে এগিয়েও যায় তারা। বাঁ প্রান্ত দিয়ে আক্রমণে উঠে উইর্টজের দারুণ অ্যাসিস্টে গোল করেন একিতিকে।

যদিও এই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি লিভারপুল। ১৭তম মিনিটে লিভারপুলের ডি-বক্সে ভার্জিল ফন ডাইকের ফাউলে ইসমাইল সার পড়ে যান। আর তাতেই পেনাল্টি পায় ক্রিস্টাল প্যালেস। স্পট কিক থেকে সমতা টানেন জো ফিলিপ মাতেতা। চার মিনিট পর আরেক নতুন খেলোয়াড় জেরেমি ফ্রিমপংয়ের নৈপুণ্যে আবার এগিয়ে যায় লিভারপুল।

ডমিনিক সোবোসলাইয়ের পাস পেয়ে গোলটি করেন বায়ার লেভারকুজেন থেকে গত মে মাসে অ্যানফিল্ডে আসা ডাচ ডিফেন্ডার। গত এফএ কাপের ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে ১২০ বছরের ইতিহাসে প্রথম শিরোপা জেতা প্যালেস ৬২তম মিনিটে ভালো একটি সুযোগ পায়। কিন্তু গোলরক্ষক আলিসনকে পরাস্ত করতে পারেননি এবেরেচি এজে।

৭৭তম মিনিটে আর দলকে বাঁচাতে পারেননি আলিসন। প্রতিপক্ষের ছোট ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় দফায় ম্যাচে সমতা টানেন সেনেগালের ফরোয়ার্ড ইসমাইলা সার। তবে শেষমেষ টাইব্রেকারে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয় লিভারপুল। আর তাতেই প্রথমবারের মতো কমিউনিটি শিল্ডের শিরোপা জেতে ক্রিস্টাল প্যালেস।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here