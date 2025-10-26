রোনালদোর ৯৫০: ফুটবল ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে অনন্য মাইলফলক

- খেলাধুলা ডেস্ক
ফুটবলের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ৯৫০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করে নিজের সাফল্যমণ্ডিত ক্যারিয়ারে আরও একটি নতুন অধ্যায় যোগ করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। শনিবার সৌদি প্রো লিগে আল হাজমের বিপক্ষে এই অনন্য কীর্তি গড়েন তিনি।
ম্যাচে আল নাসর ২-০ গোলে জয়লাভ করে লিগে নিজেদের অপরাজিত ধারা বজায় রেখেছে। এটি ছিল দলের টানা ষষ্ঠ জয়। খেলার ২৫ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের দুর্দান্ত হেডে এগিয়ে যায় আল নাসর। এরপর ম্যাচের ৮৮তম মিনিটে রোনালদো কাছ থেকে বল জালে পাঠিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন এবং নিজের ঐতিহাসিক গোলটি করেন।
চলতি মৌসুমে এটি রোনালদোর ষষ্ঠ লিগ গোল এবং সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সপ্তম গোল। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তিনি দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। সৌদি ক্লাবটির জার্সিতে এ পর্যন্ত ১০৬টি গোল করেছেন তিনি, যার মধ্যে ৮০টি এসেছে সৌদি লিগে।
রোনালদোর এই কীর্তি গড়ার ঠিক একদিন আগেই তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি একটি রেকর্ড নিজের করে নেন। মেজর লিগ সকারে ন্যাশভিলের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির ৩-১ ব্যবধানের জয়ে জোড়া গোল করে মেসি তার ক্যারিয়ারের গোলসংখ্যা ৮৯১-এ নিয়ে যান। এর মাধ্যমে তিনি রোনালদোর চেয়ে দ্রুততম সময়ে ৮৯০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৩৮ বছর ১২২ দিন বয়সে মেসি এই মাইলফলকে পৌঁছান, যেখানে রোনালদোর লেগেছিল ৩৯ বছর ৮৯ দিন। আর্জেন্টাইন তারকা ১,১৩১ ম্যাচে এই সংখ্যক গোল করেন, অন্যদিকে রোনালদোর লেগেছে ১,২২০ ম্যাচ।
দুই মহাতারকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখনও চলমান। মেসি ২০২৮ সাল পর্যন্ত ইন্টার মায়ামির সঙ্গে এবং রোনালদো ২০২৭ সাল পর্যন্ত আল নাসরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ রয়েছেন।
রোনালদোর ক্যারিয়ারের মোট গোলসংখ্যা
- স্পোর্টিং সিপি (পর্তুগাল): ৫
- ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (ইংল্যান্ড): ১৪৫
- রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন): ৪৫০
- জুভেন্টাস (ইতালি): ১০১
- আল নাসর (সৌদি আরব): ১০৬
- পর্তুগাল জাতীয় দল: ১৪৩
পুরুষদের ফুটবলে সর্বাধিক গোলদাতা
- ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো – ৯৫০
- লিওনেল মেসি – ৮৯১
- পেলে – ৭৬২
- রোমারিও – ৭৫৫
- ফেরেঙ্ক পুসকাস – ৭২৫