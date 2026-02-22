রোনালদোর জোড়া গোলে শীর্ষে আল নাসর

ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো জোড়া গোল খরলেন। সৌদি প্রো লিগে আল হাজেমকে ৪-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষে উঠে গেল আল নাসর।

জানুয়ারির ট্রান্সফারে দলের নিষ্ক্রিয়তার কারণে ধর্মঘট করেন রোনালদো। লিগের দুটি ও এএফসি কাপে একটি ম্যাচে খেলেননি তিনি। ৪১ বছর বয়সী পর্তুগিজ তারকা এদিন করলেন দুই গোল।

১৩ মিনিট পর রোনালদো এগিয়ে দেন আল নাসরকে। পেনাল্টি এরিয়ায় ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁজে পান কিংসলে কোমান। বল পেয়ে ডান পায়ে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বাঁ পায়ে জাল কাঁপান রোনালদো। অফসাইডের কারণে ভিএআর পরীক্ষা করে গোলটি দেওয়া হয়। বয়স ৩০ হওয়ার পর এটি ছিল তার ৫০০তম গোল।

জোয়াও ফেলিক্সের অ্যাসিস্টে আধঘণ্টার মাথায় ব্যবধান বাড়ান কোমান। বিরতির আগে রোনালদো আরেকটি গোল পেলেও অফসাইডে বাতিল হয়।

ব্রাজিলিয়ান অ্যাঞ্জেলো ৭৭তম মিনিটে স্কোর ৩-০ করেন। নিজ অর্ধ থেকে একক প্রচেষ্টায় বল নিয়ে জালে জড়ান তিনি। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ১০ মিনিট আগে ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন রোনালদো। কোমানের কাছ থেকে শর্ট পাস পান, তারপর আড়াআড়ি ড্রাইভে তিনি জালে বল ঠেলে দেন। অফসাইড যাচাইয়ে ভিএআর পরীক্ষা করলেও গোল বহাল থাকে।

আল নাসর এনিয়ে টানা অষ্টম লিগ ম্যাচ জিতল। তাতে করে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আল হিলালের সঙ্গে এক পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে থাকল তারা। আগের ম্যাচে আল হিলাল ১০ জনের আল ইত্তিহাদের সঙ্গে ড্র করেছে।

