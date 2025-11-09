রোনালদোকে থামাবে কে? টানা ৬ ম্যাচে গোল করে গড়লেন অনন্য কীর্তি

খেলাধুলা ডেস্ক

সৌদি প্রো লিগে গোলের সেঞ্চুরি ও অ্যাসিস্ট মিলিয়ে শততম গোলে অবদান রাখার মাইলফলক স্পর্শ করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। পেনাল্টি থেকে গোল করে এই কীর্তি গড়েন তিনি, যা ছিল লিগে তার টানা ষষ্ঠ ম্যাচে গোল। এই জয়ে তার দল আল-নাসর টানা অষ্টম জয় তুলে নিয়ে লিগের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করেছে।

ম্যাচের প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে আল-নাসর। ম্যাচের ৪৮ মিনিটে রোনালদোর একটি ফ্রি-কিক নেওমের রক্ষণ দেয়ালে লেগে ফিরে এলে প্রথম শটেই বল জালে জড়ান অ্যাঞ্জেলো। এর কিছুক্ষণ পরেই ১০ জনের দলে পরিণত হয় নেওম। ৫৬ মিনিটে আল-নাসরের বাউশালের মুখে কনুই দিয়ে আঘাত করায় ভিএআর দেখে লুসিয়ানো রদ্রিগেজকে লাল কার্ড দেখানো হয়।

এরপর ৬২ মিনিটে বক্সের ভেতরে জোয়াও ফেলিক্সকে ফাউল করা হলে পেনাল্টির সুযোগ পায় আল-নাসর। সেখান থেকে দলকে এগিয়ে দেন রোনালদো। এই গোলের মাধ্যমে তিনি সৌদি প্রো লিগে ৮৩টি গোল ও ১৭টি অ্যাসিস্টসহ মোট ১০০ গোলে অবদান রাখার কীর্তি গড়েন।

ম্যাচের ৮৪ মিনিটে নেওম একটি গোল পরিশোধ করে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দিলেও তা সম্ভব হয়নি। দুই মিনিট পরেই রোনালদো ও সাদিও মানের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রতিহত হলেও ফিরতি বল পান ফেলিক্স। দূর থেকে নেওয়া শটে তিনি দলের জয় নিশ্চিত করেন। এই জয়ের ফলে ৮ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে আল-নাসর। তাদের চেয়ে তিন পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে আল-তাওউন।

