রিজার্ভ বেড়ে ৩১.২৭ বিলিয়ন ডলার

রিজার্ভ বেড়ে ৩১.২৭ বিলিয়ন ডলার
অর্থনৈতিক রিপোর্টার
(১২ ঘন্টা আগে) ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বুধবার, ৮:১০ অপরাহ্ন
দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে এখন ৩১২৭৫.৫৩ মিলিয়ন বা ৩১.২৭ বিলিয়ন ডলার বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য জানিয়েছেন।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবশেষ তথ্যানুযায়ী, ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ ৩১২৭৫.৫৩ মিলিয়ন ডলার। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ এখন ২৬৩৯৩.৩৮ মিলিয়ন ডলার।
এর আগে গত ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩১০০৩ দশমিক ১০ মিলিয়ন ডলার। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ ছিল ২৬০৮৭ দশমিক ৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
উল্লেখ্য, নিট রিজার্ভ গণনা করা হয় আইএমএফের বিপিএম-৬ পরিমাপ অনুসারে। মোট রিজার্ভ থেকে স্বল্পমেয়াদি দায় বিয়োগ করলে নিট বা প্রকৃত রিজার্ভের পরিমাণ পাওয়া যায়।