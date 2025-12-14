রাফিনহার জোড়া গোলে শীর্ষস্থান মজবুত বার্সেলোনার

লা লিগার পয়েন্ট টেবিলে একটা সময় রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে বার্সেলোনার পয়েন্ট ব্যবধান ছিলো ৭। সময়ের ক্রমে উল্টো রূপ দেখতে হলো রিয়ালকে। তারাই এখন বার্সার সঙ্গে ৭ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে। রাফিনহার জোড়া গোলে ওসাসুনাকে ২-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল বার্সেলোনা।
ম্যাচের দুই গোলই আসে দ্বিতীয়ার্ধে। ৭০ মিনিটে প্রথম গোল করেন রাফিনিয়া। আর ৮৬ মিনিটে তার দ্বিতীয় গোলে জয় নিশ্চিত হয় কাতালানদের।
প্রথমার্ধের ২৩তম মিনিটে ভালো সুযোগ পায় বার্সেলোনা। তবে ফেরান তোরেসের একটি গোল ভিএআরের সিদ্ধান্তে বাতিল হয়। ৪০তম মিনিটে লামিন ইয়ামালের ক্রস থেকে পাওয়া সুযোগেও গোল করতে ব্যর্থ হন তোরেস। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোল করতে ব্যার্থ হন ইয়ামাল।
দ্বিতীয়ার্ধের ৭০তম মিনিটে ডেডলক ভাঙেন রাফিনহা। মাঝমাঠ থেকে পেদ্রির দুর্দান্ত দৌড় ও নিখুঁত পাসে সুযোগ পেয়ে নিচু করে নেওয়া শটে গোল করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ৮৬তম মিনিটে জুল কুন্দের ক্রস প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে রাফিনহার সামনে এলে সহজ সুযোগ কাজে লাগান তিনি।
এই জয়ে ১৭ ম্যাচে ৪৩ নিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল বার্সেলোনা। ১৬ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ। ১৬ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে ১৬ নম্বরে ওসাসুনা।