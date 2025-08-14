রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট থাকা উপদেষ্টাদের নির্বাচনকালীন সরকারে থাকা উচিত নয়

প্রকাশ : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১০: ২৫

নির্বাচন বা রাজনীতি করার ইচ্ছা থাকলে সরকারের অন্য উপদেষ্টাদেরও পদত্যাগ করা উচিত বলে মনে করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

সম্প্রতি বিবিসি বাংলার এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন।

আসিফ মাহমুদ বলেন—যারাই নির্বাচন করবে বা রাজনীতি করার ইচ্ছা আছে, তাদের কারোরই নির্বাচনকালীন সরকারে থাকা উচিত না। এটা যে কেবল আমি বা মাহফুজ আলম-এরকম না ইস্যুটা। আরো অনেকেই আছেন, যাদের রাজনৈতিক পদ-পদবীও ছিল। আমার মনে হয় যে তাদের কারোই নির্বাচনকালীন সরকারে থাকা উচিত না

এর আগে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত একটি গণমাধ্যমে বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার পরিকল্পনার কথা জানান আসিফ মাহমুদ। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ নিলে উপদেষ্টার দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করবেন বলেও জানান তিনি।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়ে আগ্রহ আছে। কীভাবে করবো বা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেটার নিশ্চয়তা নেই। তবে নির্বাচন করলে বর্তমান দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করবো বলে জানান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ।

তফসিলের আগে নাকি পরে পদত্যাগ করবেন, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেননি বলে জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া নির্বাচন করলে শিক্ষার্থীদের নতুন দল এনসিপিতে যোগ দিয়ে তাদের প্রার্থী হবেন কিনা, সেটিও নিশ্চিত নয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা।

‘কার হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো, এনসিপির বা স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো কিনা, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেইনি বলে জানান তিনি।

