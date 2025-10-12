রশিদ খানের ঘূর্ণিতে বিধ্বস্ত বাংলাদেশ, সিরিজ আফগানিস্তানের

আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ব্যাটিং ব্যর্থতার বৃত্ত থেকে বের হতে পারল না বাংলাদেশ। ১৯১ রানের মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ১০৯ রানেই গুটিয়ে গেছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল। রশিদ খানের স্পিন ঘূর্ণিতে ৮১ রানের বড় ব্যবধানে হেরে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ খোয়াল টাইগাররা।

আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে বাংলাদেশি ব্যাটারদের আসা-যাওয়ার মিছিল ছিল চোখে পড়ার মতো। দলীয় সংগ্রহ ৫০ পেরোনোর আগেই ৫ উইকেট হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে দল। তাওহীদ হৃদয় সর্বোচ্চ ২৪ ও সাইফ হাসান ২২ রান করলেও তা দলের পরাজয় এড়াতে যথেষ্ট ছিল না। তানজিদ হাসান তামিম রানের খাতা খোলার আগেই বিদায় নেন এবং নাজমুল হোসেন শান্ত ৭ রানে রান আউটের শিকার হন। পরে জাকের আলি অনিক, নুরুল হাসান সোহান ও রিশাদ হোসেনরাও দলকে ভরসা দিতে পারেননি।

বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপে মূল ধস নামান আফগান লেগ স্পিনার রশিদ খান। তিনি একাই তুলে নেন ৫টি উইকেট। এই হারে আগামী ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলা বাংলাদেশের জন্য বেশ কঠিন হয়ে গেল। অথচ ৩০০ বলের খেলায় ধীরস্থিরভাবে খেললেই এই লক্ষ্য তাড়া করা সম্ভব ছিল।

এর আগে দিনের শুরুতে অবশ্য বোলাররা আশা জাগিয়েছিলেন। তানজিম হাসান সাকিব, মেহেদি মিরাজ ও রিশাদ হোসেনের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে আফগানিস্তানকে ১৯০ রানেই আটকে দেয় বাংলাদেশ। স্বাগতিকরা ৪৪ ওভার ৫ বলে তাদের সবকটি উইকেট হারায়। একপ্রান্তে ওপেনার ইব্রাহিম জাদরান একাই লড়ে ৯৫ রানের অসাধারণ একটি ইনিংস খেললেও অন্য প্রান্ত থেকে তাকে যোগ্য সঙ্গ দিতে পারেননি কেউ।

টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করার সুখস্মৃতি নিয়ে ওয়ানডে সিরিজ শুরু করলেও ফরম্যাট বদলাতেই যেন খেই হারিয়ে ফেলেছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে বাজে ব্যাটিংয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচেও একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি ঘটল, যা দলের জন্য একটি বড় সতর্কবার্তা।

