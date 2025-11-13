রমজানে বাকিতে আমদানি করা যাবে যেসব পণ্য

অর্থনৈতিক রিপোর্টার
প্রকাশ : ১২ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ০৫

রমজানকে কেন্দ্র করে ১১টি পণ্য ৯০ দিনের জন্য বাকিতে আমদানির সুযোগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। পণ্যগুলো হলো—চাল, গম, পেঁয়াজ, ডাল, ভোজ্য তেল, চিনি, ছোলা, মটর, মসলা ও খেজুর। এই সুবিধা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করেছে।

সার্কুলারে বলা হয়েছে, আসন্ন রমজানে পণ্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে বাকিতে এসব পণ্য আমদানির সুযোগ দেওয়া হলো। এর ফলে বিদেশি সরবরাহকারীর কাছে ওই সময় পর্যন্ত বাকিতে পণ্য আমদানি করা যাবে। এ বিষয়ে পূর্বের অন্যান্য নির্দেশনা বহাল থাকবে।

এর আগে, গতকাল মঙ্গলবার নিত্যপণ্যের মূল্য স্বাভাবিক রাখতে চাল, গম, পেঁয়াজ, ডাল, ভোজ্য তেল, চিনি, ছোলা, মটর, মসলা ও খেজুর আমদানিতে ঋণপত্র (এলসি) খোলার ক্ষেত্রে নগদ মার্জিনের হার ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহ নিশ্চিত করতে আমদানি ঋণপত্র স্থাপনে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়।

