যেনতেন নির্বাচন করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জুলাই বিপ্লব হয়নি

রুকন সম্মেলন মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন
যেনতেন নির্বাচন করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জুলাই বিপ্লব হয়নি
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমীর মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন বলেছেন, আগামী নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় সংস্কার, গণহত্যার বিচারের পর নির্বাচন দিতে হবে। যেনতেভাবে নির্বাচন করে ক্ষমতার পালাবদলের জন্য জুলাই বিপ্লব হয়নি।
মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে রাজধানীর মগবাজারের আল ফালাহ মিলনায়তনে হাতিরঝিল পশ্চিম থানা জামায়াত আয়োজিত এক সদস্য (রুকন) সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আগামী নির্বাচনকে চ্যালঞ্জে হিসাবে গ্রহণ করে ইসলামী আন্দোলনের সবাইকে ঘরে ঘরে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর আহ্বান জানান তিনি।
সেলিম উদ্দিন বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে ভাবান্তরের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ এখন বিকল্প শক্তির সন্ধান করছে। তারা এখন জামায়াতে ইসলামীকেই বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। মূলত, জামায়াত এদেশের প্রাচীন, আদর্শবাদী, গণতান্ত্রিক, দায়িত্বশীল ও গণমুখী রাজনৈতিক দল। আমরা দেশ ও জাতির যেকোনে ক্রান্তিকালে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি।
রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই দেশে প্রচলিত ভোট চুরি ও চাঁদাবাজির রাজনীতির পরিবর্তন আনতে হবে। দেশের মানুষ সন্ত্রাস নির্ভর রাজনীতির ওপর রীতিমত বীতশ্রদ্ধ। তাই এ অশুভ বৃত্ত থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বেড়িয়ে আসতে হবে।
তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টার জুলাই ঘোষণায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার পুরোপুরি প্রতিফলন ঘটেনি। তাই এ ঘোষণার ইতিবাচক পরিবর্তন এনে জুলাই চেতনার পুরোপুরি প্রতিফলন ঘটাতে হবে।
থানা আমীর ইউসুফ আলী মোল্লার সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি রাশেদুল ইসলাম রাশেদের পরিচালনায় সস্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও হাতিরঝিল জোনের পরিচালক হেমায়েত হোসাইন এবং ঢাকা মহানগরী উত্তরের প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক মু. আতাউর রহমান সরকার। উপস্থিত ছিলেন থানা কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা গোলাম মাওলা, আকতার হোসেন, শামীম হোসাইনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।