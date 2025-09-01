যেকোনো ষড়যন্ত্র রুখে দিতে ছাত্রসমাজ প্রস্তুত : শিবির নেতা সিবগাতুল্লাহ

দেশব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক সিবগাতুল্লাহ।
তিনি বলেন, দেশের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। বর্তমান পরিস্থিতি দেশের জন্য গভীর সংকটের সৃষ্টি করেছে এবং কেউ কেউ এ ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে, যার কিছু অংশে সাহায্য করছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও। এ অবস্থায় দেশের বিরুদ্ধে চলমান ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার জন্য ছাত্রসমাজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত।
রোববার (৩১ আগস্ট) বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগর পূর্ব শাখার উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বর হামলা এবং রাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল-পরবর্তী সমাবেশে এসব কথা বলেন সিবগাতুল্লাহ। রাজধানীর কাটাবন থেকে শাহবাগ পর্যন্ত এ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।
ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক বলেন, অসংখ্য শহীদ, আহত ও পঙ্গুত্বের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যে হামলা হয়েছে, তা প্রশাসনের ব্যর্থতার একটি স্পষ্ট প্রতিফলন। এ ঘটনায় শতশত শিক্ষার্থী আহত হয়ে হাসপাতালে কাতরাচ্ছে।
রাকসু নির্বাচন প্রসঙ্গে সিবগাতুল্লাহ বলেন, যেখানে দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচনের প্রচারণা চলছে, সেখানে রাকসুতে একটি ছাত্রসংগঠন নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করছে। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।
সরকারের কাছে তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, আজও নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ রাজধানীতে মিছিল করছে, তাহলে আমরা কী বুঝব? সরকার কি আসলেই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে? ছাত্রসমাজ কখনোই ঘুমিয়ে থাকে না, প্রয়োজনে আবার রাজপথে নেমে আসবে।
এসময় ঢাকা মহানগর পূর্ব শাখার সভাপতি আসিফ আব্দুল্লাহ, মহানগর দক্ষিণের সভাপতি হেলাল উদ্দিনসহ ছাত্রশিবিরের বিভিন্ন নেতা বক্তব্য দেন। কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজিজুর রহমান আজাদ, কেন্দ্রীয় ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক হাফেজ ডা. রেজওয়ানুল হক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক হাফেজ আবু মুসা ও ঢাকা মহানগরের অন্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।
সমাবেশে সিবগাতুল্লাহ সরকারের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়ার এবং ছাত্রসমাজকে একজোট করে যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে ছাত্রসমাজ ঘুমিয়ে নেই। দেশের স্বার্থে আমরা রাজপথে নামব এবং প্রতিটি ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করব।