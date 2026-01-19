যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে বাংলাদেশের শুরু

স্পোর্টস রিপোর্টার
যেমন চেয়েছিল বাংলাদেশ। শুরুটাও হলো ঠিক তেমন। জয়ের রঙে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নিজেদের শুরুটা রাঙাল দেশের নারী ক্রিকেটাররা। আজ কাঠমান্ডুর আপার মুলপানি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে যুক্তরাষ্ট্রকে ২১ রানে ধরাশায়ী করেছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। টস হেরে শুরুতে ব্যাট হাতে মাঠে নেমে বাংলাদেশ ২০ ওভারে ৫ উইকেটের বিনিময়ে সংগ্রহ করে ১৫৯ রান। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ৯ উইকেটে ১৩৭ রান তুলতেই গুটিয়ে যায় মার্কিন নারীরা।
উদ্বোধনী ব্যাটার দিলারা আক্তার ৮ বল খেলে দলীয় স্কোরে ১৭ রান যোগ করেই ফেরেন। দলীয় স্কোর তখন ছিল ৩ ওভারে ২৬ রান। ওয়ানডাউনে নামা শারমিন আক্তারও করেছেন ঝোড়ো ব্যাটিং। ৮ বাউন্ডারি ও ১ ছক্কায় ৩৯ বলে ৬৩ রানের দাপুটে এক ইনিংস উপহার দেন শারমিন। অধিনায়ক নিগার সুলতানা ২ রানে সন্তুষ্ট থেকেই পথ ধরেন প্যাভিলিয়নের। শেষদিকে সোবহানা মোস্তারি ২৯ বলে ৩২ আর স্বর্ণা আক্তার ১২ বলে ১৬ রান করলে বাংলাদেশের মেয়েদের সংগ্রহ দাঁড়ায় ১৫৯।
জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের শুরু হয়েছিল দুর্দান্ত। দুই ওপেনার চেতনা পগ্যাদিয়ালা ও দিশা ধিংরা ৩৫ বলে ৪২ রানের পার্টনারশিপের গল্প লিখেন। দিশাকে (২৩) সাজঘরে ফেরান রাবেয়া খান। পরে উইকেটের পর উইকেট পড়তে থাকে যুক্তরাষ্ট্রের। ১ উইকেট হারিয়ে তুলে ছিল তারা ৫৭ রান। সেখান থেকে ৭৯ রানে যুক্তরাষ্ট্র খুইয়ে ফেলে ৬ উইকেট। শেষে রিতু সিং ১৩ বলে ৩৩ রান এনে দিলেও জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারেননি। স্পিনার নাহিদা আক্তার একাই শিকার করেন ৪ উইকেট। তার মধ্যে ৩টি উইকেটই পান ১৮তম ওভারে।
যুক্তরাষ্ট্র বাদে ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশের অন্য তিন প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ড, নামিবিয়া ও পাপুয়া নিউগিনি। গ্রুপ পর্বে ২০ জানুয়ারি পাপুয়া নিউগিনি, ২২ জানুয়ারি নামিবিয়া ও ২৪ জানুয়ারি আয়ারল্যান্ডকে মোকাবিলা করবে বাংলাদেশ।
বাছাই পর্ব থেকে আরো চারটি দল বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে। বাছাই পর্বে দুই গ্রুপের সেরা তিনটি করে দল খেলবে সুপার সিক্সে। সুপার সিক্স থেকে সেরা চার দল বিশ্বকাপের মূল পর্বের খেলার সুযোগ পাবে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
বাংলাদেশ : ১৫৯/৫, ২০ ওভার (শারমিন ৬৩, মোস্তারি ৩২; মাধাবন ৩/২৩ ও ইসানি ভাগহেলা ২/২৭)।
যুক্তরাষ্ট্র : ১৩৭/৯, ২০ ওভার (চেতনা ৩৬, রিতু ৩৩; নাহিদা ৪/ ২৪ ও রাবেয়া ২/৩৪)।
ফল : বাংলাদেশ ২১ রানে জয়ী।
ম্যাচসেরা : শারমিন আক্তার।