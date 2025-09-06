যারা ডিসেম্বরে নির্বাচন করার কথা বলেছে, তারাই এখন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

আমার দেশ অনলাইন
প্রকাশ : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ৩৫
আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ০১

আসিফ মাহমুদ সজিব ভুঁইয়া

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, ডিসেম্বরে যারা নির্বাচন করার কথা বলেছে, তারাই এখন নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা নির্বাচন নয়, আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে।

শনিবার ঢাকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে নবনিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশের প্র্যাকটিস হচ্ছে যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তারা তাদের নিকট মানুষকে নিয়োগ দিয়ে থাকে। আমরা চেষ্টা করছি কোনো নির্দিষ্ট দলের নিয়োগ না বরং স্বচ্ছতার ভিত্তিতে চাকরিতে নিয়োগ দিতে।

মেধাবীরা দেশের সম্পদ উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, কোনো স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আমার কাছে আসেনি।

