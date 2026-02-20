মেঘমল্লার বসুর আত্মহত্যার চেষ্টা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার
২০ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার), ২০২৬, ৬ঃ৫৪ (অপরাহ্ণ)
মেঘমল্লার বসুর আত্মহত্যার চেষ্টা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মেঘমল্লার বসু আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ জুবেল। তিনি জানান, শুক্রবার দুপুরে মেঘমল্লার বসুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং তার অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন জুবেল। তবে কী কারণে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

Source: https://www.mzamin.com/article/1983/%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%98%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here