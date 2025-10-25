মির্জা ফখরুল: ক্ষমতায় গেলে ‘রেইনবো নেশন’ গড়বে বিএনপি

- ২৪ ডেস্ক
দেশের সব জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটি ‘রেইনবো নেশন’ বা ‘রামধনু জাতি’ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে বিএনপির। দলটি ক্ষমতায় গেলে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর বনানী বিদ্যা নিকেতন স্কুল ও কলেজ মাঠে গারো সম্প্রদায়ের ‘ঢাকা ওয়ানগালা উৎসব-২০২৫’ উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। ‘ঢাকা ওয়ানগালা কমিটি’ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে গারো সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের ঐতিহ্যবাহী নাচ-গান পরিবেশন করেন।
মির্জা ফখরুল জানান, ২০২২ সালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফায় একটি ‘রেইনবো নেশন’ তৈরির কথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে, যেখানে সব সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজ নিজ অবদান রাখতে পারবে। তিনি আশ্বাস দেন, বিএনপি সরকার গঠন করলে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।
বিএনপি মহাসচিব দলটির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ‘ভিশন-২০৩০’ কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে বলেন, সেখানে সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা এবং তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। এর পাশাপাশি ঢাকায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য একটি পৃথক সাংস্কৃতিক একাডেমি গঠন এবং সরকারিভাবে গারোদের ‘ওয়ানগালা উৎসব’ পালনের বিষয়টিও সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’ ধারণার কথা তুলে ধরে মির্জা ফখরুল বলেন, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শুধু বাঙালি নয়, বরং দেশের সব আদিবাসী ও জাতিগোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দেওয়া। তিনি আরও বলেন, মূল ধারার সঙ্গে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে এক হওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে নিজেদের মানসিকতাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।
সঞ্চয় নাফাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী দলের সভাপতি মৃগেন হাগিদক, ক্রিস্টিয়ান সার্ভিস সোসাইটির পরিচালক বাপন মানকিন, বিরিশিরি কালচারাল একাডেমির পরিচালক পরাগ রিটসিল এবং আয়োজক কমিটির শুভজিৎ স্যানগমা নাকমা।