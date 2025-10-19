মিরপুরে রিশাদ-বিষে নীল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

- খেলাধুলা প্রতিবেদক
মিরপুরের ঘূর্ণি উইকেটে লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেনের ভেলকিতে কুপোকাত হলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তার ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশ পেয়েছে ৭৪ রানের দাপুটে জয়। ২০৮ রানের মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সফরকারী ক্যারিবীয়রা ৩৯ ওভারে মাত্র ১৩৩ রানেই গুটিয়ে গেছে।
বল হাতে এদিন একাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং লাইনআপ গুঁড়িয়ে দেন রিশাদ। ৩৫ রান খরচায় ৬ উইকেট তুলে নিয়ে তিনিই ম্যাচের নায়ক। ৫১ রানের উদ্বোধনী জুটি ভাঙার মাধ্যমে ধ্বংসযজ্ঞের শুরু করেন তিনি। এরপর একে একে ফিরিয়ে দেন কিয়েসি কার্টি, সেট ব্যাটার ব্রেন্ডন কিং (৪৪), শেরফান রাদারফোর্ড ও রস্টন চেজকে। এই ম্যাচেই ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো পাঁচ উইকেট শিকারের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি।
ম্যাচের শুরুতে অবশ্য ব্রেন্ডন কিং ও অলিক আথানাজের ব্যাটে ভালোই জবাব দিচ্ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু উদ্বোধনী জুটি ভাঙতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে তাদের ইনিংস। ৭৯ রানে প্রথম উইকেট হারানোর পর মাত্র ৩ রানের ব্যবধানে আরও ৩ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় তারা। এরপর আর কোনো ব্যাটার প্রতিরোধ গড়তে পারেননি।
এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশের শুরুটাও ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। মাত্র ৮ রানেই দুই ওপেনার সাইফ হাসান (৩) ও দীর্ঘদিন পর দলে ফেরা সৌম্য সরকারকে (৪) হারিয়ে চাপে পড়ে যায় স্বাগতিকরা। তৃতীয় উইকেটে নাজমুল হোসেন শান্ত ও তাওহিদ হৃদয় ধীরগতির জুটিতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন।
শান্ত ৩২ রানে ফিরলেও এক প্রান্ত আগলে রাখেন হৃদয়। তিনি ৮৭ বলে অর্ধশতক তুলে নিয়ে ৫১ রানে আউট হন। অভিষিক্ত অঙ্কনও দারুণ ব্যাটিং করে সম্ভাবনা জাগিয়েছিলেন, কিন্তু ৭৬ বলে ৪৬ রানে বোল্ড হয়ে ফিফটি হাতছাড়া করেন তিনি। অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ করেন ২৭ বলে ১৭ রান।
শেষদিকে বাংলাদেশের সংগ্রহ দুইশ পেরোনো নিয়েই যখন শঙ্কা জাগে, তখন ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন বোলার রিশাদ হোসেন। তার ১২ বলে ২৬ রানের ক্যামিও ইনিংসের ওপর ভর করে স্বাগতিকদের সংগ্রহ দাঁড়ায় ২০৭। রিশাদের ৬ উইকেটের পাশাপাশি মোস্তাফিজুর রহমান ২টি এবং অধিনায়ক মিরাজ ও তানভীর ইসলাম একটি করে উইকেট নেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে জেডেন সিলস ৩টি উইকেট শিকার করেন।