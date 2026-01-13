মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে যে বার্তা দিল বাংলাদেশ

আমার দেশ জনপ্রিয় বাংলা নিউজ পেপার

স্টাফ রিপোর্টার

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকায় মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত উ কিয়াও সো মো-কে তলব করে টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়নের কাছে মিয়ানমারের দিক থেকে গুলি আসার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

ওই ঘটনায় বার বছর বয়েসি একটি শিশু গুরুতর আহত হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে বলা হয়েছে যে, বিনা উস্কানিতে এভাবে গুলি চালানো আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন এবং দুই প্রতিবেশি দেশের মধ্যে সুসম্পর্কের অন্তরায়।

বাংলাদেশের তরফ থেকে মিয়ানমারকে এ ঘটনায় পূর্ণ দায় স্বীকারের আহবান জানিয়ে সীমান্তে এ ধরনের ঘটনা বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ বলেছে যে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ ও মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যাই ঘটুক না কেন তার প্রভাব যেন বাংলাদেশে মানুষের জীবন ও জীবিকায় না পড়ে সেটা মিয়ানমারকে নিশ্চিত করতে হবে।

মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে তার সরকার ব্যবস্থা নেবে বলে আশ্বস্ত করেছে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। তিনি একই সাথে আহত শিশু ও তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, রোববার সকালে বাংলাদেশি ওই শিশুটি গুলিবিদ্ধ হয়েছিল।

তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের আইসিইউতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

