মিডিয়া ফ্লোটিলায় গাজায় যাচ্ছেন আলোকচিত্রী শহিদুল

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার অবরোধ ভাঙতে ও ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের উদ্যোগে গণমাধ্যমকর্মীদের বহনকারী নৌযাত্রা ‘মিডিয়া ফ্লোটিলা’য় অংশ নিতে যাচ্ছেন আলোকচিত্রী ও দৃক-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহিদুল আলম।
শনিবার বেলা ৩টার দিকে রাজধানীর পান্থপথে দৃকপাঠ ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়।
ইতালি থেকে যাত্রা শুরু করবেন তিনি। সেখানে যোগ দিয়ে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে গাজামুখী ফ্লোটিলায় উঠবেন শহিদুল।
সংবাদ সম্মেলনে মিডিয়া ফ্লোটিলায় যোগদানের বিষয়ে শহিদুল আলম বলেন, ‘গাজায় গণহত্যা চলছে। ইসরাইল ও আমেরিকা একসঙ্গে ফিলিস্তিনে, গাজায় মানুষকে খুন করছে। তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের অনেকগুলো দেশ যুক্ত। তারাও সহযোগিতা করছে এবং তারাও এতে অংশীদার। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক মানুষ এর প্রতিবাদও করছে।
এই প্রতিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রেখে আমি আগামীকাল মিডিয়া ফ্লোটিলায় যোগ দিতে যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি বাংলাদেশের প্রথম একজন হিসেবে। কিন্তু আমি মনে করি, বাংলাদেশের সকল মানুষের ভালোবাসা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। এই সংগ্রামে যদি আমরা পরাজিত হই, তাহলে মানবজাতি পরাজিত হবে।’
প্রসঙ্গত, মিডিয়া ফ্লোটিলা হলো এমন এক নৌবহর, যা গাজার ওপর ইসরাইলি অবরোধ ভাঙতে তথ্য ও সংবাদমাধ্যমের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করার একটি প্রচেষ্টা।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের ৩১ আগস্ট বিভিন্ন দেশের প্রায় ৫০০ অধিকারকর্মী মানবিক সহায়তা নিয়ে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা উদ্যোগে গাজার উদ্দেশে যাত্রা করে। ইতোমধ্যে ইসরাইলি বাহিনী দুবার তাদের বহরে হামলা চালিয়েছে।