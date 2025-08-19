মিডিয়াকে বিশ্বাস করা বোকামি : সারজিস আলম

ঢাকা পোস্ট ডেস্ক

১৮ আগস্ট ২০২৫, ২২:৫২
মিডিয়াকে বিশ্বাস করা বোকামি বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম।

সোমবার রাতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি লিখেছেন, মিডিয়া কিছু বলছে মানেই সেটা সত্যি, এটা বিশ্বাস করা বোকামি।

তিনি আরও বলেন, মিডিয়া অনেক ক্ষেত্রে যতটা না সত্যকে সার্ভ করে, তার চেয়ে বেশি ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক দল, মতাদর্শ কিংবা এজেন্ডার পারপাস সার্ভ করে।

আগামীর বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে প্রকৃতপক্ষে মিডিয়ার ভূমিকায় দেখতে চাই বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

