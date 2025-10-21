মাসুদের ব্যাটে এগিয়ে পাকিস্তান, স্বস্তিতে আছে প্রোটিয়ারাও

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশ : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ২০: ৪৫

দাপুটে ব্যাটিং করলেন শান মাসুদ। ব্যাট হাতে ছড়ালেন দ্যুতি। তবে আভাস দিয়েও পেলেন না সেঞ্চুরির দেখা। জাদুকরী তিন অঙ্কের কাছাকাছি গিয়েও হতাশ হলেন পাকিস্তান অধিনায়ক। মাসুদের ব্যাটিং ঝলকের দিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাকিস্তানও দুর্দান্ত খেললো। রাওয়ালপিন্ডিতে বড় স্কোরের পথেই হেঁটে চলেছে স্বাগতিকরা।

দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিন শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৫৯ রান তুলে ফেলেছে পাকিস্তান। প্রতিপক্ষের ৫ উইকেট ফেলে দিয়ে স্বস্তিতে দিন পার করেছে এইডেন মার্করামের দলও। তবে শান মাসুদ আর আব্দুল্লাহ শফিকের ক্যাচ মিস না হলে আরও একটু বাড়তি স্বস্তিতে থাকতে পারতো প্রোটিয়ারা।

টস জিতে শুরুতে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা মোটেই ভালো ছিল না পাকিস্তানের। দলীয় ৩৫ রানে খুইয়ে ফেলে তারা ইমাম-উল-হকের উইকেট। দ্বিতীয় উইকেটে শান মাসুদ-আব্দুল্লাহ শফিকের ১১১ জুটিতে বিপদ কাটিয়ে উঠে পাকিস্তান। ১৭৬ বলে ২ বাউন্ডারি ও ৩ ওভার-বাউন্ডারিতে ৮৭ রানের দাপুটে এক ইনিংস খেলেন ওয়ানডাউনে নামা মাসুদ। আর শফিকের ব্যাট ছুঁয়ে আসে ৫৭ রান। ১৪৬ বলের ইনিংসটি সাজিয়েছেন ৪ বাউন্ডারির মারে। ৪২ রান নিয়ে এখনো ব্যাটিংয়ে টিকে আছেন সাউদ শাকিল। তাকে সঙ্গ দিচ্ছেন সালমান আগা (১০ ব্যাটিং)।

দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ২টি করে উইকেট নিয়েছেন কেশব মহারাজ ও সাইমন হারমার। একটি উইকেট গেছে ক্যাগিসো রাবাদার পকেটে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান প্রথম ইনিংস: ২৫৯/৫, ৯১ ওভার (মাসুদ ৮৭, শফিক ৫৭, শাকিল ৪২* ব্যাটিং; মহারাজ ২/৬৩ ও হারমার ২/৭৫)। *প্রথম দিন শেষে

