মানুষ একটি ভালো পরিবর্তন চাচ্ছে: তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার
(৪১ মিনিট আগে) ৯ আগস্ট ২০২৫, শনিবার, ১:৩৬ অপরাহ্ন
দেশের মানুষ একটি ভালো পরিবর্তন চাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
শনিবার রাজধানীর কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিএনপিপন্থি চিকিৎসক সংগঠন ‘ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’-ড্যাবের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, প্রত্যেকটি মানুষ পরিবর্তন চাচ্ছে। এক বছর আগে ৫ই আগস্ট বহু প্রত্যাশিত একটি পরিবর্তন হয়েছে দেশে। আমার কাছে মনে হয়েছে, ৫ তারিখে হঠাৎ করে দেশের মানুষ বুক ভরে শ্বাস নিতে পেরেছে। এই শ্বাস নেয়ার পর মানুষ কী চায়? মানুষ চায় সামনের দিনগুলো যাতে ভালো হয়।
তারেক রহমান বলেন, দেশের মানুষের সামনে যে প্রত্যাশা জেগে উঠেছে, শুধুমাত্র জুলাই-আগস্টেই দেড় হাজার এবং গত ১৫ বছরে কয়েক হাজার মানুষ গুম ও খুনের শিকার হয়েছে। জুলাই- আগস্টসহ গত ১৫ বছরে কয়েক লক্ষ মানুষ বিভিন্নভাবে আহত হয়েছেন, এই মানুষগুলোর প্রত্যাশা সকলে মিলে যদি পূরণ করতে সক্ষম হই, তাহলেই আমরা আমাদের প্রত্যাশার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো।