মাদ্রিদের উঠানে দাঁড়িয়ে মেসির বন্দনা করলেন আর্জেন্টাইন প্রতিভা মাস্তানতুয়েনো

- খেলাধুলা ডেস্ক
রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি গায়ে জড়ানোর পরই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কিংবদন্তি লিওনেল মেসিকে বিশ্বসেরা হিসেবে অভিহিত করলেন ক্লাবের নতুন আর্জেন্টাইন তারকা ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়েনো। তার এমন মন্তব্য মাদ্রিদের ভক্তদের মধ্যে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।
রিভার প্লেট থেকে সম্প্রতি স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিয়েছেন ১৮ বছর বয়সী এই তরুণ। বৃহস্পতিবার ক্লাবের পক্ষ থেকে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনেই তাকে প্রশ্ন করা হয় রিয়ালের কিংবদন্তি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও মেসির মধ্যে কে সেরা।
উত্তরে কোনো দ্বিধা না রেখেই মাস্তানতুয়েনো বলেন, ‘আমার কাছে মেসি বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়। আমি আর্জেন্টাইন এবং আমার চোখে তিনিই সেরা।’
অবশ্য মেসির প্রশংসা করার পরপরই রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন এই তরুণ ফরোয়ার্ড। তিনি যোগ করেন, ‘আমার মতে, রিয়াল মাদ্রিদ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্লাব। সবসময় এটাই ছিল আমার বিশ্বাস।’
রিয়ালে এর আগে খেলে যাওয়া স্বদেশি কিংবদন্তিদের মতো ছাপ রাখার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন মাস্তানতুয়েনো। তিনি বলেন, ‘রিয়াল মাদ্রিদে কিছু আর্জেন্টাইন খেলোয়াড়কে আমি খেলতে দেখেছি। আলফ্রেদো দি স্তেফানোকে খেলতে দেখিনি, কিন্তু দি মারিয়া ও হিগুয়েনের খেলা অনেক দেখেছি। তাদের খেলার ধরন আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করে।’