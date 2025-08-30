মাদুশাঙ্কার হ্যাটট্রিক: শেষ ওভারে জিম্বাবুয়ের স্বপ্নভঙ্গ

খেলাধুলা ডেস্ক

শেষ ওভারে জিম্বাবুয়ের প্রয়োজন ছিল মাত্র ১০ রান, হাতে উইকেট ছিল যথেষ্ট। জয়ের নায়ক হওয়ার অপেক্ষায় থাকা সিকান্দার রাজাকে প্রথম বলেই বোল্ড করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন দিলশান মাদুশাঙ্কা। এরপর টানা আরও দুই উইকেট তুলে নিয়ে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন এই পেসার, যা জিম্বাবুয়ের নিশ্চিত জয় কেড়ে নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে এনে দেয় এক নাটকীয় জয়।

সিকান্দার রাজা

হারারেতে অনুষ্ঠিত সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে এই শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই শেষে শ্রীলঙ্কা ৭ রানে জয়ী হয়। মাদুশাঙ্কার ওই ওভারের আগে রাজা ও টনি মুনিওঙ্গার ১১৫ বলে ১২৮ রানের দুর্দান্ত জুটিতে জয়ের স্বপ্ন দেখছিল স্বাগতিকরা। তবে ৮৭ বলে ৯২ রান করা রাজার বিদায়েই তাদের স্বপ্ন ভেঙে যায়। মুনিওঙ্গা ৪৩ রানে অপরাজিত থাকলেও দলের হার এড়াতে পারেননি।

অথচ ২৯৯ রানের বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে জিম্বাবুয়ে শুরুতেই চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে। প্রথম ওভারেই আসিথা ফার্নান্দোর বোলিং তোপে শূন্য রানে দুই উইকেট হারায় তারা। নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফেরা ব্রেন্ডন টেলরও রানের খাতা খোলার আগেই আউট হন। তবে সেখান থেকে শন উইলিয়ামস (৫৭) ও বেন কারানের (৭০) ১১৮ রানের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় জিম্বাবুয়ে। কিন্তু এই জুটি ভাঙার পর আবারও বিপদে পড়েছিল দলটি, যা শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়েছিলেন রাজা ও মুনিওঙ্গা।

এর আগে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে শ্রীলঙ্কার শুরুটাও খুব ভালো ছিল না। ৯ রানে প্রথম উইকেট হারানোর পর পাথুম নিসাঙ্কা ও কুশল মেন্ডিস ১০০ রানের জুটি গড়েন। নিসাঙ্কা দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৭৬ রানের ইনিংস খেলেন। একটা পর্যায়ে ১৬১ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে লঙ্কানরাও চাপে পড়েছিল।

তবে শেষদিকে জানিথ লিয়ানাগে এবং কামিন্দু মেন্ডিসের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে বড় সংগ্রহ পায় শ্রীলঙ্কা। এই জুটি মাত্র ৮৩ বলে ১৩৭ রান যোগ করে। শেষ ১০ ওভারে তারা ১ উইকেট হারিয়ে তোলে ১১৩ রান। লিয়ানাগে ৪৭ বলে ৭০ রানে অপরাজিত থাকেন এবং কামিন্দু ইনিংসের শেষ বলে আউট হওয়ার আগে ৩৬ বলে ৫৭ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন।

শ্রীলঙ্কার পক্ষে মাদুশাঙ্কা চারটি এবং আসিথা ফার্নান্দো তিনটি উইকেট নেন। এই জয়ে দুই ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল সফরকারীরা।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here