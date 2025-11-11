মাইলফলকের সামনে লিটন

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ লাল বলের ক্রিকেট খেলতে নামছে। সিলেটে হবে দুই দলের লড়াই। এটি হতে যাচ্ছে মুশফিকুর রহিমের ৯৯তম টেস্ট। দলের আরেক তারকা লিটন দাসের সামনেও মাইলফলকের হাতছানি।
১০ বছরের বেশি সময়ের টেস্ট ক্যারিয়ার লিটনের। ৪ সেঞ্চুরি ও ১৮টি হাফ সেঞ্চুরি নিয়ে তার ৫০ টেস্টে রান ২৯২৯। আর ৭১ রান করলেই বাংলাদেশের ষষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে তিনি তিন হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করবেন।
২০১৫ সালে ফতুল্লায় ভারতের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলেন লিটন।
সবশেষ শ্রীলঙ্কায় দুটি টেস্ট খেলেন লিটন। সেখানে প্রথম ম্যাচে অল্পের জন্য সেঞ্চুরি করতে ব্যর্থ হন তিনি। ৯০ রানে থামে তার ইনিংস। তার ক্যারিয়ারে সর্বোচ্চ টেস্ট রান ১৪১। ২০২২ সালে মিরপুরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সেই স্মরণীয় ইনিংস খেলেন।
লিটন আর ৭১ রান করলে যোগ দেবেন বাংলাদেশের মুশফিকুর রহিম (৬৩২৮ রান), তামিম ইকবাল (৫১৩৪ রান), মুমিনুল হক (৪৬২৭ রান), সাকিব আল হাসান (৪৬০৯ রান) এবং হাবিবুল বাশার (৩০২৬ রান)।