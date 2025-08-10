মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ: ৮ উপদেষ্টার দুর্নীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন

২৪ ডেস্ক

অন্তর্বর্তী সরকারের আটজন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে সাবেক সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তারের দুর্নীতির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে সরকার। শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে এক বিবৃতিতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদ জানান, কারও অসদাচরণের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ থাকলে তা যথাযথ আইনগত ও তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

ফাইল ছবি

বিবৃতিতে বলা হয়, সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদনে সাবেক সরকারি কর্মকর্তা সাত্তার নাম উল্লেখ না করে কয়েকজন উপদেষ্টার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছেন, যা দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং জনআস্থার জন্য ক্ষতিকর।

শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার একান্ত সচিব ও অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তা সাত্তার দাবি করেন, অন্তত আটজন উপদেষ্টার সীমাহীন দুর্নীতির প্রমাণ তার কাছে রয়েছে এবং গোয়েন্দা সংস্থার কাছেও তথ্য আছে। তবে তিনি কোনো নাম প্রকাশ করেননি।

সরকারের বিবৃতিতে আরও বলা হয়, প্রশাসন স্বচ্ছতা, সততা ও জবাবদিহির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং প্রমাণ ছাড়া জনপরিসরে অনুমানভিত্তিক আলোচনা এড়িয়ে চলাই সমীচীন।

