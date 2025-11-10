ভ্যাট রিফান্ড এখন অনলাইনেই

স্টাফ রিপোর্টার
প্রকাশ : ১০ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ১১

ছবি: সংগৃহীত

অনলাইনে ভ্যাট রিফান্ড আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সরাসরি করদাতার ব্যাংক হিসাবে অনলাইনে ভ্যাট রিফান্ড স্থানান্তরের লক্ষ্যে ‘অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড মডিউল’ চালু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। সোমবার এনবিআরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে জানানো হয় , ‘অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড মডিউল’ চালুর মাধ্যমে বিদ্যমান ভ্যাট ব্যবস্থাপনার ইন্টিগ্রেটেড ভ্যাট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেমের (আইভ্যাস) সঙ্গে অর্থ বিভাগের আইব্যাস++ এর আন্তঃসংযোগ স্থাপন পূর্বক করদাতার প্রাপ্য ভ্যাট রিফান্ডের অর্থ বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্কের (বিইএফটিএন) মাধ্যমে সরাসরি করদাতাগণের নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে স্থানান্তর করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এনবিআর জানায়, অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড মডিউলে একজন করদাতা অনলাইনে মূসক রিটার্নের মাধ্যমে তার প্রাপ্য ভ্যাট রিফান্ডের আবেদন দাখিল করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারেট অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনটি ভ্যাট আইনের বিধি-বিধানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করে যাচাই-বাছাই করতে ভ্যাট রিফান্ড অনুমোদন করে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইব্যাস++ এর মাধ্যমে বিইএফটিএন ব্যবহার করে সরাসরি করদাতার ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করবে। নতুন প্রবর্তিত এ পদ্ধতিতে করদাতাদের ভ্যাট রিফান্ডের আবেদন দাখিল অথবা ভ্যাট রিফান্ডের চেক গ্রহণ করার জন্য ভ্যাট অফিসে যেতে হবে না। এতে করদাতার সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে এবং রিফান্ড প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

এনবিআর আরো জানায়, নতুন প্রবর্তিত অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড মডিউলের মাধ্যমে রিফান্ড আবেদনসমূহ প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে আইভ্যাসে এরই মধ্যে অনলাইনে বা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হার্ডকপির মাধ্যমে দাখিলকৃত সকল অনিষ্পন্ন রিফান্ড আবেদনের অর্থসহ সমুদয় রিফান্ড পাওয়ার জন্য করদাতাদের আইভ্যাস সিস্টেমের মাধ্যমে অনলাইনে মূসক-৯.১ ফরমের মাধ্যমে নতুন করে আবেদন করতে হবে।

এ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড মডিউলটি যথাযথভাবে ব্যবহার করে করদাতাদের দক্ষতার সঙ্গে দ্রুত সেবা দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এরই মধ্যে সব ভ্যাট কমিশনারেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। করদাতাগণ সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারেটে যোগাযোগ করে অনলাইনে ভ্যাট রিফান্ড প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবেন।

এছাড়া ভ্যাট রিফান্ডের অর্থ সরাসরি করদাতার ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের জন্য অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড মডিউল চালুর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চলমান ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম আরেক ধাপ এগিয়ে গেল উল্লেখ করে এনবিআর জানায়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সব কার্যক্রম ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ অটোমেশনের আওতায় আনার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

