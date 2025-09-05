ভোটের মাঠে নতুন হিসাব, বদলে গেল ৪৬ আসনের সীমানা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের ৪৬টি সংসদীয় আসনের সীমানায় পরিবর্তন এনে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এই পরিবর্তনে গাজীপুরে সংসদীয় আসন ৫টি থেকে বেড়ে ৬টি হয়েছে, অন্যদিকে বাগেরহাটে ৪টি থেকে কমে ৩টিতে দাঁড়িয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশন (ইসি) ৩০০ আসনের এই চূড়ান্ত সীমানা নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানিয়েছেন, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য এই সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে।

চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী, রাজধানী ঢাকার ২০টি আসনের মধ্যে ৬টির সীমানায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এগুলো হলো ঢাকা-২, ৪, ৫, ৭, ১০ এবং ১৪। নতুন আসন সৃষ্টি হওয়ায় গাজীপুরের আসনগুলোতেও বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। নতুন সীমানা অনুযায়ী আসনগুলো হলো গাজীপুর-১, ২, ৩, ৫ এবং নবগঠিত গাজীপুর-৬।

ঢাকা বিভাগের অন্যান্য জেলার মধ্যে নারায়ণগঞ্জ-৩, ৪ ও ৫; শরিয়তপুর-২ ও ৩; মানিকগঞ্জ-২ ও ৩ এবং ফরিদপুর-২ ও ৪ আসনের সীমানায় রদবদল করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে পরিবর্তন আনা হয়েছে কুমিল্লা-১, ২, ৬ ও ১০; ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ ও ৩; নোয়াখালী-১, ২, ৪ ও ৫ এবং চট্টগ্রাম-৭ ও ৮ আসনের সীমানায়।

এছাড়া খুলনা বিভাগে সাতক্ষীরা-২, ৩ ও ৪ এবং বাগেরহাট-১, ২ ও ৩; রাজশাহী বিভাগে সিরাজগঞ্জ-১ ও ২ এবং পাবনা-১ ও ২; এবং রংপুর বিভাগে পঞ্চগড়-১ ও ২ এবং রংপুর-১ ও ৩ আসনের সীমানায় পরিবর্তন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

এর আগে গত ৩০ জুলাই নির্বাচন কমিশন ৩০০ আসনের খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছিল, যেখানে ৩৯টি আসনের সীমানায় পরিবর্তনের প্রস্তাব ছিল। ওই খসড়াতেই গাজীপুরে আসন বাড়ানো এবং বাগেরহাটে কমানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। খসড়ার ওপর জমা পড়া বিভিন্ন দাবি ও আপত্তি নিয়ে ২৪ থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত টানা শুনানি শেষে চূড়ান্ত তালিকায় আরও ৭টি আসনের সীমানায় পরিবর্তন আসে।

এই নতুন সীমানা বিন্যাসই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে, যা বিভিন্ন এলাকার ভোটের সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

