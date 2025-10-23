ভোটগ্রহণের দায়িত্বে ইসলামী ব্যাংকের কাউকে না রাখার প্রস্তাব বিএনপির

- ২৪ ডেস্ক
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ব্যাংকসহ সমমনোভাবাপন্ন আর্থিক বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কোনো কর্মকর্তাকে ভোটগ্রহণের দায়িত্ব না দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে বিএনপি। দলটির দাবি, এসব প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রতিক সময়ে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা নির্বাচন নিরপেক্ষতার জন্য হুমকি হতে পারে।
বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিএনপির তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। সেখানে তারা ৩৬ দফার একটি লিখিত প্রস্তাবনা সিইসির হাতে তুলে দেন।
প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, নির্বাচনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, যেগুলো সর্বমহলে দলীয় প্রভাবাধীন হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল ও ইবনে সিনা ট্রাস্টের নাম উল্লেখ করা হয়।
বিএনপি দাবি করেছে, ইসলামী ব্যাংকে সম্প্রতি প্রায় পাঁচ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ বাতিল করে দলীয় বিবেচনায় নতুন লোক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা নির্বাচনী প্রশাসনকে প্রভাবিত করতে পারে বলে আশঙ্কা করছে দলটি।
বৈঠক শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান সাংবাদিকদের বলেন, আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে স্পষ্ট করে বলেছি, বিতর্কিত বা দলীয় প্রভাবাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ভোটগ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হলে নির্বাচন কখনোই সুষ্ঠু হবে না।