ভুয়া জুলাইযোদ্ধাদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা

বিশেষ প্রতিনিধি
প্রকাশ : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৭: ০০

জুলাইযোদ্ধা হিসেবে ভুয়া প্রমাণিত হলে তালিকা থেকে বাদ দিয়ে গেজেট প্রকাশ এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গতকাল মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. এনায়েত হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি পরিলক্ষিত হয়েছে যে, কিছু কিছু গণমাধ্যমে ভুয়া জুলাই শহীদ ও জুলাইযোদ্ধা শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। ওই সংবাদগুলোর প্রতি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় জুলাই শহীদ ও যোদ্ধাদের গেজেট প্রকাশ এবং ভাতাসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে জুলাই শহীদ ও যোদ্ধাদের এমআইএসভুক্ত যে তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, ইতোমধ্যে তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

জুলাই শহীদ এবং যোদ্ধার তালিকায় যেসব ভুয়া জুলাই শহীদ ও যোদ্ধার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, যাচাই-বাছাই করে তালিকা থেকে তা বাদ দিয়ে ইতোমধ্যে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

এছাড়াও গণমাধ্যমে যেসব ভুয়া জুলাই শহীদ ও যোদ্ধাদের নাম প্রকাশিত হয়েছে, জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর তা পুনরায় যাচাই-বাছাই করছে।

কোনো ধরনের ভুয়া প্রমাণিত হলে তালিকা থেকে বাদ দিয়ে গেজেট প্রকাশ এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জুলাই শহীদ ও যোদ্ধাদের সঠিক তালিকা প্রণয়নে মন্ত্রণালয় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

