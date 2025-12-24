ভারসাম্যপূর্ণ স্কোয়াডে শিরোপাপ্রত্যাশী রংপুর

আমার দেশ জনপ্রিয় বাংলা নিউজ পেপার

স্পোর্টস রিপোর্টার

> খেলা

ভারসাম্যপূর্ণ স্কোয়াডে শিরোপাপ্রত্যাশী রংপুর

স্পোর্টস রিপোর্টার

ভারসাম্যপূর্ণ স্কোয়াডে শিরোপাপ্রত্যাশী রংপুর

বিপিএলের ১২তম আসরের দুই পুরোনো দলের মধ্যে একটি রংপুর রাইডার্স। প্রতিবারই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে দল গড়া ফ্রাঞ্চাইজিটি এবারও লক্ষ্য রাখছে ট্রফির দিকে। দেশি-বিদেশি মিলিয়ে বেশ ভারসাম্যপূর্ণ দল গড়েছে রংপুর রাইডার্স। অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহানের সঙ্গে দলটিতে আছেন লিটন দাস, তাওহিদ হৃদয়ের মতো ক্রিকেটাররা। এছাড়া বিদেশিদের মধ্যে দলটিতে আছেন আকিফ জাভেদ, খুশদিল শাহ, ইফতিখার আহমেদের মতো তারকারাও। ফলে শিরোপাপ্রত্যাশীদের তালিকায় তাদের রাখতে হবে ওপরের দিকেই। ১০ বিদেশি নিয়ে স্কোয়াড গড়া রংপুরের এবার পরিকল্পনা সাজিয়েছে বেশ চিন্তাভাবনা করে।

নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বাধীন দলটির ওপেনিংয়ে থাকবেন ডেভিড মালান-খাজা নাফের মতো ক্রিকেটাররা। এছাড়া টপ অর্ডারে দেশি ইফতেখার হোসেন ইফতি, লিটন দাস, তাওহিদ হৃদয়রা। জাতীয় দলের হয়ে লিটনের সময়টা কাটছে বেশ ভালো। পাশাপাশি মালান-নাফেদের আছে যেকোনো মুহূর্তে জ্বলে ওঠার সামর্থ্য। ফলে টপ অর্ডার নিয়ে তাদের মধ্যে নেই কোনো চিন্তার ভাজ। এর মধ্যেই মিডল অর্ডারে খেলবেন অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান, মোহাম্মদ আখলাকরা আছেন। পাশাপাশি লোয়ার মিডল অর্ডারে খুশদিল শাহ, ফাহিম আশরাফ, ইফতিখার আহমেদরা আছেন। লোয়ার অর্ডারে মূলত বিদেশিদের ওপরই রংপুর রাইডার্স রাখছে ভরসা। তাতে বলাই যায়- একরকম বিদেশি নির্ভর ব্যাটিং অর্ডার গড়ে তুলেছে রংপুর রাইডার্স।

তবে বোলিংয়ে দেশিদের ওপরই রাখছে ভরসা। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের হট কেক মোস্তাফিজুর রহমানের হাতে থাকছে বোলিং লাইনআপের নেতৃত্ব। এছাড়া তরুণ নাহিদ রানা আছেন। পাশাপাশি স্পিনে থাকবেন গত বিপিএলে দারুণ খেলা আলিস আল ইসলাম। যদিও গত বিপিএলের পর লম্বা সময় বিরতি দিয়ে মাঠে ফিরছেন এই রহস্য স্পিনার। এছাড়া আছেন সুফিয়ান মুকিম, কাইল মায়ার্সরা। অলরাউন্ডার কাইল মায়ার্স ব্যাট-বলে রাখতে পারবেন ভূমিকা। একই কাজ করার সামর্থ্য রাখেন ফাহিম আশরাফ, খুশদিল শাহ ও ইফতিখার আহমেদরা।

দলে এখন পর্যন্ত ১০ জন বিদেশি ক্রিকেটারকে ভিড়িয়েছে রংপুর রাইডার্স। তবে বিসিবির নিয়ম অনুযায়ী একাদশে একসঙ্গে চারজন বিদেশিকে খেলাতে পারবে। তাতে বিদেশি খেলানো নিয়ে খানিকটা মধুর সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে দলটিকে। যতই সমস্যা হোকÑপ্রত্যেকটা বিদেশি ক্রিকেটারই নিয়মিত পারফর্মার হওয়ায় সেই সুযোগটা বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগাতে পারবেন। আগের আসরে হুট করে বিদেশি ক্রিকেটার দলে ভিড়িয়ে ম্যাচ খেলিয়ে সাফল্য পায়নি রংপুর রাইডার্স। এতে তাদের নিয়ে হয়েছিল বেশ সমালোচনা। সেই সমালোচনা এড়াতে এবার আগেভাগেই সব বিদেশি ক্রিকেটারকে দলে ভিড়িয়ে রেখেছে রংপুর রাইডার্স।

শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজের কারণে ইফতিখার আহমেদ ও খুশদিল শাহকে বিপিএলের মাঝে কয়েকদিনের জন্য ছাড়তে হতে পারে। সেই চিন্তাটা বেশ ভালোভাবেই করেছে রংপুর রাইডার্স। এ কারণে বাড়তি বিদেশি ক্রিকেটারকে আগে থেকেই দলে ভিড়িয়ে রেখেছে। আগামী ২৭ ডিসেম্বর বিপিএল মিশন শুরু করতে সিলেট যাবে রংপুর রাইডার্স। তাদের বিপিএল মিশন শুরু হবে আগামী ২৯ ডিসেম্বর নবাগত চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে।

রংপুর রাইডার্স স্কোয়াড

নুরুল হাসান সোহান, লিটন দাস, তাওহিদ হৃদয়, ইফতেখার হোসেন ইফতি, আব্দুল হালিম, খাজা নাফে, ডেভিড মালান, এমিলিও গে, মোহাম্মদ আখলাক, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, মোস্তাফিজুর রহমান, নাহিদ রানা, আলিস আল ইসলাম, নাঈম হাসান, মেহেদি হাসান সোহাগ, সুফিয়ান মুকিম, আকিফ জাভেদ, রাকিবুল হাসান, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, কাইল মায়ার্স, ফাহিম আশরাফ, খুশদিল শাহ, ইফতিখার আহমেদ।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here