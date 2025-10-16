ভারত থেকে ঢুকছে জাল টাকা— এমন খবরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সতর্ক বার্তা

বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও পত্রপত্রিকায় সম্প্রতি ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ জাল টাকা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে—এমন খবর প্রকাশের পর কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিষয়টি নিয়ে সতর্ক বার্তা দিয়েছে।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, এ ধরনের খবরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং জনগণকে অযথা উদ্বিগ্ন না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, জাল টাকা তৈরি, বহন ও লেনদেন করা দেশের প্রচলিত আইনে গুরুতর অপরাধ। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জাল টাকার প্রচলন রোধে নিয়মিত কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে। তারা জাল নোটের উৎস, প্রবাহ ও ব্যবহার রোধে কঠোর নজরদারি চালাচ্ছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক চারটি পরামর্শ দিয়েছে— নোট গ্রহণের সময় এর নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যেমন জলছাপ, অসমতল ছাপা, নিরাপত্তা সূতা, রং পরিবর্তনশীল কালি ও ক্ষুদ্র লেখা ভালোভাবে যাচাই করতে হবে। বড় অঙ্কের লেনদেন অবশ্যই ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। নগদ লেনদেনের পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার উৎসাহিত করা এবং সন্দেহজনক কোনো নোট পেলে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ থানায় বা জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।
‘আসল নোট চিনুন, নিরাপদ লেনদেন নিশ্চিত করুন’—এই আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, আসল নোটের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েবসাইট www.bb.org.bd ভিজিট করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতিটি ব্যাংক শাখায় আসল নোট শনাক্তকরণে এক্স-ব্যানার ও পোস্টার প্রদর্শিত আছে।
সম্প্রতি কাতারভিত্তিক একটি সংবাদমাধ্যমের অনুসন্ধানী সাংবাদিক তার ফেসবুক আইডিতে এ সংক্রান্ত একটি পোস্ট দেন। এটি ভাইরাল হওয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংকসহ দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নড়েচড়ে বসছে। তারা এই অপতৎপরতা রুখতে সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন বলে জানিয়েছেন।