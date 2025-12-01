‘ভারতের স্বার্থ রক্ষায় পিলখানার হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে শেখ হাসিনা’

ভারতের স্বার্থ রক্ষায় ও নিজের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে পিলখানা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। হত্যাকাণ্ডের মূল মেসেজ ছিল কোনো সেনা কর্মকর্তা যদি ভারতবিরোধী হয়, তাহলে তাদের পরিণতি পিলখানার মতো হবে।
সোমবার রাজধানীর রাওয়া ক্লাবে বিডিআর তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশে শহীদ পরিবারের মতপ্রকাশ শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন সাবেক বিডিআরের (বর্তমান বিজিবি) মহাপরিচালক (ডিজি) মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদের ছেলে রাকিন আহমেদ ভূঁইয়া।
রাকিন আহমেদ ভূঁইয়া বলেন, শেখ হাসিনা ভারতের স্বার্থে ও নিজের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার স্বার্থে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। ভারতবিরোধী কোনো সেনা কর্মকর্তা হলে, তাকে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনার শিকার হতে হবে— এটাই মেসেজ ছিল এই হত্যাকাণ্ডের।
তিনি আরো বলেন, এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হতেই হবে, আমরা ছাড়ব না। রিপোর্টে যাদের নাম এসেছে, তাদের বিরুদ্ধে এখনই ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করতে হবে সরকারকে। মীর জাফরদের বিচার করতে হবে, না হলে আরো একটা পিলখানা হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে।
এ সময় শহীদ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।