ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগ করলেন স্বর্ণজয়ী শুটার অঙ্গদ বীর সিংহ

ইত্তেফাক ডিজিটাল রিপোর্ট
প্রকাশ : ০৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১২:৩০
ছবি: সংগৃহীত

ছবি: সংগৃহীত

নাগরিকত্ব বদলের সিদ্ধান্তে নতুন আলোচনায় উঠে এসেছেন ভারতের শুটার অঙ্গদ বীর সিংহ বাজওয়া। এক সময় ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিয়মিত সাফল্য এনে দেওয়া এই অ্যাথলেট এখন থেকে আর ভারতের জার্সিতে খেলবেন না। ভবিষ্যতে তাকে দেখা যাবে কানাডার প্রতিনিধিত্ব করতে।

টোকিও অলিম্পিকে ভারতের হয়ে অংশ নেওয়া এবং এশিয়ান গেমসে পদক জেতা অঙ্গদ ইতোমধ্যে ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে কানাডার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিন ভারতের শুটিং দলে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পর তার এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে ক্রীড়া মহলে নানা আলোচনা তৈরি হয়েছে।

পরিবারকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত থেকেই কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাস বেছে নিয়েছেন ৩০ বছর বয়সী এই শুটার। চলতি বছর থেকেই কানাডার হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। সামনে এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েলথ গেমস থাকায় সময়মতো ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (এনআরএআই) থেকে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) সংগ্রহ করেছেন অঙ্গদ। ফলে নিয়মগত দিক থেকে তার দেশ পরিবর্তনে আর কোনো জটিলতা থাকছে না।

এনআরএআই-এর সেক্রেটারি জেনারেল পবন সিংহ বলেন, অঙ্গদের সিদ্ধান্তে সংস্থার আপত্তি নেই। কোন দেশের হয়ে খেলবেন, সেটি খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। যদিও সংস্থার দৃষ্টিতে অঙ্গদের মতো প্রতিভাবান শুটারের বিদায় ভারতের শুটিংয়ের জন্য বড় ধাক্কা।

ক্যারিয়ারের দিকে তাকালে দেখা যায়, ২০২৩ সালের এশিয়ান গেমসে ভারতের হয়ে ব্রোঞ্জজয়ী স্কেট দলের সদস্য ছিলেন অঙ্গদ। এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগত ইভেন্টে পরপর দুইবার সোনা জয়ের পাশাপাশি এশিয়ান শটগান চ্যাম্পিয়নশিপে দলগত ইভেন্টে ভারতের স্বর্ণজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি।

