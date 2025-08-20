ভারতের দল ঘোষণা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশ : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৫: ৪৩
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬: ২০

এশিয়া কাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেবেন ইনজুরি কাটিয়ে ফেরা সূর্যকুমার যাদব। তার ডেপুটি হিসেবে থাকবেন শুভমান গিল।

ক্রিকবাজসহ ভারতের বেশ কয়েকটি প্রথম সারির গণমাধ্যমের দাবি ছিল, এশিয়া কাপের দলে জায়গা হবে না গিলের। যদিও সেটা শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো না। এক বছরেরও বেশি সময় পর টি-টোয়েন্টিতে ফিরলেন গিল। দলে জায়গা পাননি গতি তারকা মোহাম্মদ সিরাজ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সবশেষ ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন তিনি।

পেস আক্রমণের নেতৃত্বে থাকছেন জাসপ্রিত বুমরা। দলে তার সঙ্গে বিশেষজ্ঞ পেসার হিসেবে আছেন আর মাত্র দুজন- আর্শদীপ সিং ও হার্শিত রানা। অনুমিতভাবেই দলে রাখা হয়েছে হার্দিক পান্ডিয়ার মতো অভিজ্ঞ সিমিং অলরাউন্ডারকে।

বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদব। আছেন অক্ষর প্যাটেলের মতো তারকা স্পিনিং অলরাউন্ডার।

এশিয়া কাপে গ্রুপ ‘এ’তে পড়েছে ভারত। যেখানে তাদের বাকি ৩ প্রতিপক্ষ পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান। ১০ সেপ্টেম্বর আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে ভারত। ১৪ সেপ্টেম্বর তাদের প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান। ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি খেলতে নামবে সূর্য অ্যান্ড কোং।

এশিয়া কাপের জন্য ভারতের স্কোয়াড: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমান গিল (সহ অধিনায়ক), সাঞ্জু স্যামসন, জিতেশ শর্মা, অক্ষর প্যাটেল, অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, কুলদীপ যাদব, হার্শিত রানা, হার্দিক পান্ডিয়া, রিংকু সিং, জাসপ্রিত বুমরা, বরুণ চক্রবর্তী, আর্শদীপ সিং ও শিবম দুবে।

