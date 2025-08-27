ভারতীয় পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ, আজ থেকে কার্যকর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) থেকে কার্যকর হলো। এমন এক সময়ে ওয়াশিংটন এই পদক্ষেপ নিল, যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ‘আত্মনির্ভর’ ভারত গড়ার ডাক দিয়ে দেশীয় পণ্য কেনার ওপর জোর দিচ্ছেন।

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা

মার্কিন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার কারণেই ভারতের ওপর এই শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিদ্যমান শুল্কের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক যোগ করায় মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ।

এদিকে, দুই দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে চলমান আলোচনাও থমকে আছে। জানা গেছে, ভারত নিজেদের কৃষকদের স্বার্থে মার্কিন পণ্যের জন্য দেশের কৃষি বাজার উন্মুক্ত করতে রাজি না হওয়ায় এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভের কার্যালয়ের তথ্যমতে, ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১২৯ বিলিয়ন ডলার, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ৪৫ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার।

ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই শুল্ক আরোপের ফলে দেশটির প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

