ভারতীয় দূতাবাসে ঘৃণা জানাতে রাশেদ প্রধানের যাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার

ভারতীয় দূতাবাসে ঘৃণা জানাতে রাশেদ প্রধানের যাত্রা
জাতীয় পতাকা হাতে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহ-সভাপতি রাশেদ প্রধান। ছবি : আমার দেশ

ভারতীয় আধিপত্যবাদ এবং দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে একা হেঁটে গুলশানে ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহ-সভাপতি ও দলীয় মুখপাত্র রাশেদ প্রধান।

রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট রোড থেকে (যেখানে ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়েছিল) রোববার সকাল ১০টায় তিনি এই যাত্রা শুরু করেন।

পদযাত্রার শুরুতে রাশেদ প্রধান বলেন, ‘হিন্দুস্তান গণহত্যাকারী ফ্যাসিস্ট হাসিনা এবং হাদির খুনিদের আশ্রয় দিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে সীমান্তে হত্যা, অবৈধ পুশ-ইন, ভূমি দখল, পানির ন্যায্য হিস্যা না দেওয়া এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা দিল্লির জন্য ছেলেখেলায় পরিণত হয়েছে। দেশের মানুষের পক্ষ থেকে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে ভারত সরকারের আগ্রাসী মনোভাবের প্রতি আমি তীব্র ঘৃণা জানাতে চাই।’

জাগপা মুখপাত্র আরো বলেন, ‘অতীতে একাধিকবার মিছিল সহকারে ভারতীয় দূতাবাসে যাওয়ার এবং স্মারকলিপি বা পত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রশাসন আতঙ্কিত হয়ে মাঝপথে আটকে দিয়েছে। তাই এবার প্রায় ৮ কিলোমিটার পথ একা পায়ে হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাতে প্রশাসন বুঝতে পারে একজন নিরস্ত্র ব্যক্তি দূতাবাসের জন্য কোনো হুমকি নন।’

রাশেদ প্রধান জানান, ভারতীয় দূতাবাসের জন্য তিনি সঙ্গে কালো গোলাপ নিয়েছেন, যা রাজনৈতিক ভাষায় কর্তৃত্ব প্রতিরোধের প্রতীক।

