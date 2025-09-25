ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত মির্জা ফখরুলের সাক্ষাৎকার ‘ডাহা মিথ্যা ও মনগড়া’

স্টাফ রিপোর্টার
(১৯ ঘন্টা আগে) ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বুধবার, ১:৩৬ অপরাহ্ন
সম্প্রতি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কোনো বিদেশি গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেননি বলে বিবৃতি দিয়েছে দলটি। বুধবার দুপুরে এ বিবৃতি দেয় বিএনপি।
এতে বলা হয়, ভারতীয় গণমাধ্যমে একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়, যা ডাহা মিথ্যা ও মনগড়া।
বিবৃতিতে দলটি বলছে, সম্প্রতি বিএনপি’র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভারতের কলকাতার বাংলা দৈনিক পত্রিকা ‘এই সময়’কে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বলে একটি ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশিত হয়। ‘নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিকে (জাপা) চান ফখরুল’ শিরোনামে গতকাল ওই পত্রিকায় তার একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়, যা ডাহা মিথ্যা ও মনগড়া। সম্প্রতি বিএনপি মহাসচিব কোনো বিদেশি গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেননি।
উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দল ও মহাসচিবের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য কল্পনাপ্রসূত সাক্ষাৎকারটি প্রচার করা হয়েছে উল্লেখ করে আরও বলা হয়, বানোয়াট এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের মনে সন্দেহ ও সংশয় তৈরি করা। উল্লেখিত বিদেশি বাংলা গণমাধ্যমে প্রকাশিত অসত্য বক্তব্য সম্পর্কে দেশের জনগণ ও দলের নেতা-কর্মীদের বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।