ভারতকে ১২৬ রানের লক্ষ্য দিলো বাংলাদেশ

dhaka-post

স্পোর্টস ডেস্ক

বৃষ্টির আগে বেশ ধীরগতির ব্যাটিং করেছে বাংলাদেশ। বৃষ্টির পর ম্যাচের দৈর্ঘ্য প্রায় অর্ধেক হয়ে যাওয়ায় রানের গতি বাড়ায় বাংলাদেশ। তবে ততক্ষণে আর খুব বেশি ওভার বাকি নেই। মিডল অর্ডারে সোবহানা মোসতারি দারুণ ব্যাটিং করেছেন। তার আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের ফলেই তিন অঙ্ক ছুঁতে পেরেছে বাংলাদেশ।

মুম্বাইয়ে টস হেরে আগে ব্যাটিং করতে নেমে ডিএল মেথডে নির্ধারিত ২৭ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১১৯ রান করেছে বাংলাদেশ। তবে ডিএল মেথডে ভারতের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১২৬ রান। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৬ রান করেছেন শারমিন আক্তার।

মুম্বাইয়ে বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সময়ে টস হয়নি। ৩৫ মিনিট পিছিয়ে বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টা ৩৫ মিনিটে টস হয়। টস জিতে শুরুতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক হারমানপ্রীত কর। তবে টসের পরপরই দ্বিতীয় দফায় হানা দেয় বৃষ্টি। বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয় দফায় ঘণ্টা দুয়েক সময় নষ্ট হয়েছে। ফলে কমেছে ম্যাচের দৈর্ঘ্য। ৭ ওভার কমিয়ে ৪৩ ওভার করা হয়।

ব্যাটিংয়ে নেমে সুবিধা করতে পারেনি বাংলাদেশ। শুরুতেই ফেরেন সুমাইয়া। ৬ বলে ২ রান করেছেন তিনি। আরেক ওপেনার রুবাইয়া হায়দার ঝিলিক বেশ ধীরগতির ব্যাটিং করেন। তাতে বেশ চাপে পড়ে দল। চাপ কাটাতে বড় শট খেলতে গিয়ে উইকেট দিয়েছেন তিনি। তার আগে ৩২ বলে করেছেন ১৩ রান।

১২ ওভার ২ বলের খেলা শেষে আবারো বৃষ্টি হানা দেয়। তাতে বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়। ফলে ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে আসে ২৭ ওভারে।

বৃষ্টি পর খেলতে নেমে রানরেট বাড়াতে গিয়ে ফিরেছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। ২৪ বলে ৯ রান করেছেন অধিনায়ক। এরপর উইকেটে এসে দারুণ ব্যাটিং করেছেন সোবহানা। ২১ বলে করেছেন ২৬ রান। এ ছাড়া ৫৩ বলে ৩৬ রানের ইনিংসে এক প্রান্ত আগলে রেখে ব্যাটিং করেছেন শারমিন আক্তার।

