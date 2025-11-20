ভারতকে হারিয়ে দুই কোটি টাকা পুরস্কার

২২ বছর পর ভারতকে হারানো বাংলাদেশ ফুটবল দলের জন্য ২ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের স্মরণীয় জয় উদযাপন করেছেন তিনি।

ভারতকে হারানোর পরপরই মাঠে নেমে দুই কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন আসিফ মাহমুদ। জাতীয় ফুটবল দলের ম্যানেজার আমের খান জানান, ‘উপদেষ্টার ২ কোটি টাকার ঘোষণায় ফুটবলাররা অনুপ্রাণিত হবে।’

যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া নারী ফুটবলারদেরও আগে দুই দফায় দেড় কোটি টাকা দিয়েছেন। গত বছর সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এক কোটি এবং এশিয়া কাপে কোয়ালিফাই করায় ৫০ লাখ টাকা। তিনি দুই প্রতিশ্রুতিই পূরণ করেছেন।

অন্যদিকে বাফুফে নারী ফুটবলারদের সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় দেড় কোটি টাকা ঘোষণা করলেও এক বছর পেরিয়ে গেলেও তা এখনো পূরণ করতে পারেনি।

