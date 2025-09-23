ভারতকে হারানো সম্ভব কিনা জানালেন আশরাফুল

dhaka-post

ক্রীড়া প্রতিবেদক

ভারতকে হারানো সম্ভব কিনা জানালেন আশরাফুল

এশিয়া কাপের সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে জয়লাভ করেছে বাংলাদেশ দল। আগামীকাল (২৪ সেপ্টেম্বর) ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে টাইগাররা। এই ম্যাচে জিততে পারবে তো বাংলাদেশ?- এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সবখানে। তবে বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল বিশ্বাস করেন, সামর্থ্যের সর্বোচ্চটা দিতে পারলে ভারতকেও হারানো সম্ভব। 

সুপার ফোরে ওঠার পর দলের পারফরম্যান্স নিয়ে আশাবাদী আশরাফুল। গতকাল সোমবার গণমাধ্যমকে আশরাফুল বলেন, ‘ভারতের সাথে কিন্তু আমরা তাদের মাঠে টি-টোয়েন্টি জিতেছিলাম। ম্যাচের ওই দিনটা যদি আমাদের হয়, আমাদের যদি সবাই তাদের সবকিছু ও সেরাটা দিতে পারে, তাহলে ভারতকেও হারানো সম্ভব।’

ভারতের বোলিং আক্রমণের বিপক্ষে ওমানের দাপুটে ব্যাটিং দেখে আশরাফুল আরও অনুপ্রাণিত হয়েছেন, ‘যখন সুপার ফোরে গেল এবং সুপার ফোরের ম্যাচের আগে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ওমান আর ভারতের ম্যাচটাতে দেখে যে ওমান যেভাবে ব্যাটিং করেছে, তাহলে আমাদের এইখানে ভালো করার সম্ভাবনা আছে।’

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথমে ম্যাচে বোলারদের প্রশংসায় ভাসালেন আশরাফুল, ‘শ্রীলঙ্কার সাথে আমি মনে করি যে আমরা চমৎকার ক্রিকেট খেলেছি। বিশেষ করে মুস্তাফিজ, শেখ মেহেদী অসাধারণ বল করেছেন। তাসকিনও ভালো বল করেছেন। শরিফুল যদিও খরুচে ছিল কিন্তু ভালো করেছেন।’

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here