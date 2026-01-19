ব্রাজিলের টানা দ্বিতীয় শিরোপা

টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হলো ব্রাজিল। গতকাল (রোববার) সাও পাওলোতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে চিলিকে ৬-২ গোলে হারিয়েছে তারা। কিংস ওয়ার্ল্ড কাপ নেশন্সের প্রথম দুটি আসরেই শিরোপা জিতল ব্রাজিল।

অ্যালিয়েঞ্জ পার্কে দর্শকে ঠাসা ছিল গ্যালারি। ৪১৩১৬ দর্শকের সামনে স্বাগতিকরা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে দাপট দেখায়। ৮ মিনিটের মধ্যে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় তারা। ব্রাজিল পরের গোলটি পাওয়ার আগে চিলি দুই গোল শোধ করে ম্যাচে ফেরার আভাস দিয়েছিল। তবে আবারো তাদের ওপর চড়াও হয়ে আরও তিন গোল আদায় করে ব্রাজিল।

জেরার্ড পিকের প্রতিষ্ঠিত কিংস লিগ ফরম্যাটের ভিত্তিতে ২০২৫ সালে কিংস ওয়ার্ল্ড কাপ নেশন্স শুরু হয়। সেভেন এ সাইড ফুটবলের এই টুর্নামেন্টের গত আসরে কলম্বিয়াকে ফাইনালে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ব্রাজিল।

