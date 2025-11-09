ব্যানারে নেই নেতার নাম, উত্তরায় বিএনপির মিছিলে কীসের ইঙ্গিত?

- ২৪ ডেস্ক
রাজধানীর উত্তরা এলাকায় বিএনপির রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সূচনা হয়েছে। এখানে প্রভাবশালী কোনো নেতা ছাড়াই একের পর এক বড় মিছিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা স্থানীয় রাজনীতিতে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি করেছে। এসব কর্মসূচির ব্যানারে বা স্লোগানে দলের শীর্ষ তিন নেতা ছাড়া অন্য কারও নাম থাকছে না, যা প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির বাইরে একটি ভিন্ন বার্তা দিচ্ছে।
এই ধারার সর্বশেষ সংযোজন ছিল শনিবারের একটি বিশাল মিছিল। এদিন বিকাল তিনটায় ঢাকা-১৮ আসনের কাওলার আমতলা থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মীর অংশগ্রহণে মিছিলটি শুরু হয়। এটি খিলক্ষেত রেলগেট ও বাজার হয়ে লো মেরিডিয়েন হোটেলের কাছে আবুরটেকে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে বহন করা ব্যানারে লেখা ছিল ‘ঐক্য, শান্তি ও পরিবর্তনের অঙ্গীকার’ এবং ‘Change yourself to change Bangladesh’-এর মতো স্লোগান।
মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা কেবল দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান, চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এবং ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড বহন করেন। ছাত্রদলের ঢাকা মহানগর উত্তরের সাবেক সভাপতি মেহেদি হাসান এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে জানান, তারা তারেক রহমানের পরিবর্তনের ডাকে সাড়া দিয়ে গতানুগতিক রাজনীতির বাইরে নতুন কিছু করতে চান।
স্থানীয় সূত্রমতে, গত বছরের আগস্ট মাস থেকে এখন পর্যন্ত এই ধরনের ১৩টি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব আয়োজনের নেপথ্যে বাহাউদ্দিন সাদি নামে এক বিএনপি শুভাকাঙ্ক্ষীর নাম শোনা যাচ্ছে। যদিও তার দলের কোনো আনুষ্ঠানিক পদে নেই, তবে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা প্রচলিত আছে। অনেকেই ধারণা করছেন, তিনি ঢাকা-১৮ আসন থেকে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী।
তবে বাহাউদ্দিন সাদি নিজে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বা মনোনয়ন চাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। এদিকে, বিএনপি এখনো ঢাকা-১৮ আসনের জন্য প্রার্থী চূড়ান্ত করেনি। যদিও এই মিছিলগুলোর প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি, তবে স্থানীয় নেতাকর্মীদের একাংশ মনে করছেন, মহানগর উত্তর বিএনপিতে বিদ্যমান গোষ্ঠী রাজনীতির বিরুদ্ধে তৃণমূলের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের বহিঃপ্রকাশই হলো এই নেতাবিহীন মিছিল।