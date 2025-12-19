ব্যাটিং-বোলিংয়ে অ্যাডিলেডে ছড়ি ঘুরাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক
টেস্টের মাত্র দ্বিতীয়দিন শেষ হলো। কিন্তু এখনই সিরিজের ‘ফল’ যেন নির্ধারিত হয়ে গেছে! অ্যাডিলেডে ইংল্যান্ডের বিচ্ছিরি ব্যাটিংয়ের যে হাল, তাতে এই ম্যাচ জেতার সম্ভাবনা তাদের প্রায় শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। আর এই টেস্ট ইংল্যান্ড জিততে না পারলে এবারের অ্যাশেজ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে যাবে। পাঁচ টেস্ট সিরিজের প্রথম দুটিতে জিতে অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে রয়েছে ২-০ তে।
অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ড সেই পুরানো সমস্যায়Ñযার নাম ব্যাটিং। অস্ট্রেলিয়ার ৩৭১ রানের জবাবে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ২১৩ রান তুলেছে। প্রথম ইনিংসে এখনো ১৫৮ রানে এগিয়ে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। বাকি দুই উইকেটে ইংল্যান্ড এই রান টপকে যাবে, এমন সম্ভাবনার ক্ষীণ। তবে সেই আশার আলো জ¦ালিয়ে রেখেছেন বেন স্টোকস ও জোফরা আর্চার। স্টোক ৪৫ এবং আর্চার ৩০ রান নিয়ে খেলছেন।
ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের সর্বনাশ করার আগে দ্বিতীয়দিনের সকালের সেশনে অস্ট্রেলিয়া নিজেদের ব্যাটিংয়ের বাকি উৎসব পর্ব শেষ করে। আগেরদিনের সঞ্চয়ের সঙ্গে আরো ৪৫ রান যোগ করে ৩৭১ থামে অস্ট্রেলিয়া। মিচেল স্টার্ক চলতি সিরিজে আরেকটি হাফসেঞ্চুরি পান। এবারের অ্যাশেজে শুধু বোলিং নয়, ব্যাটিংটাও ভালোই উপভোগ করছেন অস্ট্রেলিয়ার এই পেসার।
সিরিজের প্রথমদিন থেকে ইংল্যান্ড সেই যে ব্যাটিং সমস্যায় পড়েছে আর সেখান থেকে মুখ তুলে দাড়াতে পারছে না। অ্যাডিলেডের দ্বিতীয়দিনের প্রথম সেশনটাও বাজে গেল তাদের। লাঞ্চের আগে ৫৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে তাদের বিপদের শুরু। মিডলঅর্ডারে হ্যারি ব্রæক ও বেন স্টোকস ছাড়া আর কোনো ইংলিশ ব্যাটার দাড়াতে পারেননি। লম্বা বিরতির পর এই টেস্টে ফিরে প্যাট কামিন্স ছিলেন দিনের সেরা বোলার। ১৪ ওভারে ৫৪ রানে ৩ উইকেট পান তিনি। ইংল্যান্ড আনন্দে থাকার মতো একটা কাজই করেছে এদিন। মিচেল স্টার্ককে কোনো উইকেট দেয়নি তারা!
সংক্ষিপ্ত স্কোর
অস্ট্রেলিয়া: ৩৭১/১০ ( ক্যারি ১০৬, খাজা ৮২, স্টার্ক ৫৪)। ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস: ২১৩/৮ (ব্রুক ৪৫, স্টোকস ৪৫*, আর্চার ৩০*, কামিন্স ৩/৫৪)। (দ্বিতীয় দিন শেষে)