ব্যাংককে ‘থ্রিলার’ জয় বাংলাদেশের

পুঁজি ছিল সামান্য। ব্যাংককের টের্ডথাই ক্রিকেট গ্রাউন্ডের ১১৫ রান নিয়ে জয় পাওয়া ছিল কঠিন এক চ্যালেঞ্জ। কিন্তু সেই লক্ষ্যকেই লঙ্কানদের জন্য পাহাড়সম করে তোলেন সানজিদা আক্তার মেঘলা-লতা মণ্ডলরা। শেষ ওভারের স্নায়ুচাপ সামলে শ্রীলঙ্কা নারী ‘এ’ দলকে ৪ রানে হারিয়ে নারী এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্টে শুভ সূচনা করলো বাংলাদেশ নারী ‘এ’ দল।
গতকাল ব্যাংককে টস জিতে আগে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক ফাহিমা খাতুন। টাইগ্রেসদের ইনিংসের শুরুটাও দুর্দান্ত। ওপেনার ইশমা তানজিম ও শামীমা সুলতানার ব্যাটে প্রথম ৫ ওভারেই ৪৬ রান তুলে ফেলে বাংলাদেশ। ৫.৫ ওভারে দলীয় ৪৮ রানে রান আউটের শিকার হয়ে সাজঘরে ফেরেন শামীমা (১৭)। এরপর ইশমা তানজিম ২৫ বলে ৪টি চারের সাহায্যে ৩০ রান করে আউট হলে রানের গতি কিছুটা কমে আসে। ইশমার বিদায়ের পর হাল ধরেন শারমিন সুলতানা। তিনি ২৭ বলে ২৯ রানের ইনিংস খেলেন। তবে মিডল অর্ডারের অন্য ব্যাটাররা আজ নামের প্রতি বিচার করতে পারেননি। রুবিয়া হায়দার ২০ বলে ১১ এবং অধিনায়ক ফাহিমা ১০ বলে ৮ রান করে ফেরেন। একপর্যায়ে ১৬.৬ ওভারে বাংলাদেশের সংগ্রহ ছিল ৬ উইকেটে ১০৪ রান। সেখান থেকে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ১৯.৫ ওভারে ১১৫ রানে অলআউট হয় টাইগ্রেসরা। শ্রীলঙ্কার হয়ে বাঁহাতি স্পিনার শাচিনি নিসানসালা মাত্র ১৪ রানে ৪ উইকেট নেন। এছাড়া মালশা শেহানি ও সত্য সান্দিপানি নেন ২টি করে উইকেট।
১১৬ রানের লক্ষ্যে খেলতে নামা শ্রীলঙ্কাকে শুরুতেই ধাক্কা দেন ফাহিমা খাতুন। দলীয় ১৫ রানে লঙ্কান অধিনায়ক আনুশকা সঞ্জীবনীকে (৬) এলবিডব্লিউয়ের ফাঁদে ফেলেন তিনি। এরপর সানজিদা আক্তার মেঘলা নিজের প্রথম ওভারেই ওপেনার সানজানা কাভিন্দাকে (১৭) বোল্ড করে ম্যাচ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেন। ৫৩ রানের মধ্যে লঙ্কানরা ৪ উইকেট হারিয়ে ফেললে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি বাংলাদেশের হাতে চলে আসে। পঞ্চম উইকেটে প্রতিরোধ গড়েন হ্যানসিমা করুনারত্নে ও আমা কাঞ্চনা। হ্যানসিমা ৩১ বলে ২৬ রান করে আউট হওয়ার পর অভিজ্ঞ আমা কাঞ্চনা একপ্রান্ত আগলে রাখেন। ৩০ বলে ২৩ রান করে তিনি যখন সানজিদা মেঘলার তৃতীয় শিকার হন, তখন লঙ্কানদের স্কোর ৬ উইকেটে ৯৫। শেষদিকে দুদলের লড়াই জমে ওঠে। শেষ ৬ বলে শ্রীলঙ্কার প্রয়োজন ছিল ১৩ রান। বল তুলে দেওয়া হয় ফাহিমা খাতুনের হাতে। চতুর্থ বলে চেথানা বিমুক্তি আউট হলে সমীকরণ কঠিন হয়ে যায়। শেষ ২ বলে তখন শ্রীলঙ্কার দরকার ছিল ৭ রান। তবে ফাহিমা মাত্র ৩ রান খরচ করলে ১১২ রানের লক্ষ্য ছুঁতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। ২০ ওভার শেষে ৯ উইকেটে ১১১ রানে থামে তাদের ইনিংস।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এই জয়ে ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। ১ ম্যাচে ১ জয়ে থাইল্যান্ডেরও পয়েন্ট ২, তবে রান রেটে (+৪.৯৫০) এগিয়ে থাকায় তারা বর্তমানে গ্রুপের শীর্ষে অবস্থান করছে। অন্যদিকে, পরাজয়ের ফলে শ্রীলঙ্কা নারী ‘এ’ দল এবং মালয়েশিয়া পয়েন্টহীন অবস্থায় টেবিলের তলানিতে রয়েছে। বাংলাদেশের নেট রান রেট বর্তমানে +০.২০০। গ্রুপ পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি স্বাগতিক থাইল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ফাহিমা খাতুনের দল। থাইল্যান্ডের বিপক্ষে জয় পেলে সেমিফাইনালের পথ অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যাবে টাইগ্রেসদের। গ্রুপের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া।
